Siniša Vukelić za "Avaz": Jedan čovjek, a ne građani koji su ih birali, upravlja poslanicima u NSRS

Uprkos apelima, kritikama i pozivima novinarskih i drugih udruženja, eksperata pa i međunarodnih institucija, NSRS danas je usvojila sporni Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona RS. Ovim aktom, za koji je predviđena javna rasprava a potom i konačno usvajanje, kleveta i uvreda tretiraju se kao krivična djela za koja su predviđene visoke novčane kazne.



Ignorisanje upozorenja

- 49 narodnih poslanika u NSRS je podiglo ruku zanemarujući i ignorišući sva upozorenja stručne javnosti, medijske zajednice u RS i BiH, Srbiji, Evropske federacije novinara, a posebno je zabrinjavajuće da su se oni oglušili o sve preporuke, kritike i pozive najznačajnijih svjetskih organizacija i institucija čija je članica i ova zemlja. Izvjestioci UN-a su jasno napisali zbog čega ovo nije dobar potez, a oglušili su se i o stavove Evropske komisije, Vijeća Evrope, OSCE-a, EU, PIC-a ... Ovo pokazuje da RS očigledno ide u suprotnom pravcu od razvoja demokratskog društva – kazao je za "Avaz" predsjednik Kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić.

Dodaje da, nakon što je Milorad Dodik objavio diplomatski rat SAD i Velikoj Britaniji, NSRS je sada uradila i gore, ignorirajući sve međunarodne institucije koje su kazale da ovakav zakon ne treba usvajati.

- Oni pokazuju da će uraditi i gore od toga. To je ne samo zakon o nevladinim organizacijama kao stranim agentima, već i niz drugih kojima ovo postaje uvod u totalitarni režim. Čak su i neki poslanici rekli da nisu saglasni s tekstom zakona, ali će glasati za njega. To pokazuje da jedan čovjek, a ne građani koji su birali te narodne poslanike, s njima upravlja – ističe Vukelić.

"Možemo očekivati sve"

Naredne poteze Milorada Dodika teško je predvidjeti, ali Vukelić upozorava da možemo očekivati sve.

- Bilo kakav potez nas ne treba iznenaditi. Mislim da je ovo strašno. Zbog ambijenta koji je stvoren u samo 15-20 dana i odnosa prema novinarima, nevladinim organizacijama, aktivistima on je spreman da pogazi sva ljudska prava garantovana konvencijama i ustavom ove zemlje. Zaista je ovo zabrinjavajuće, jer sutra nam može zabraniti da vozimo sive automobile ili imamo više od dvoje djece – kaže Vukelić.

Najavljenu javnu raspravu o danas usvojenim izmjenama krivičnog zakona smatra samo maskom za nasilje nad slobodom govora i ljudskim pravima.

- Ne vidimo šta im možemo novo reći tokom javne rasprave, jer smo u proteklih mjesec dana sve rekli. Objavljeno je stotine tekstova i tv priloga, uputili smo im zvanično dokumentaciju, od analize međunarodnih organizacija do onih koje su pravili naši pravni timovi. Sve je to bačeno u korpu za smeće i niko ih očigledno nije ni razmatrao. Ne vidimo čemu onda javna rasprava. Ako se pojavimo na takvim događajima, možemo samo protestovati i reći jedan naš zahtjev – povucite zakon! Ne možemo uopšte raspravljati o kriminalizaciji klevete. Ako se upustimo u to, legitimizirat ćemo njihov pokušaj, da bi nam oni eventualno smanjili kaznu sa 120.000 na 100.000 ili 50.000 KM. Prosječna novinarska plata je oko 1.000 KM, što znači da novinar treba da radi deset godina da bi otplatio jednu kaznu – ističe Siniša Vukelić.