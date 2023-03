Džamija proglašena nacionalnim spomenikom 2003.: Ljepotica u Kotezima nakon 80 godina ponovo zasjala

- Prije dvadesetak dana postavljen je novi krov od kamenih ploča. Obnova je počela prvog jula prošle godine, a za otprilike pola godine je završena. Sada se prešlo na sanaciju dodatnog objekta, odnosno musafirhane koja je odmah pored džamije. Nadamo se da će i to za dva do tri mjeseca biti završeno. Otvorenje ove džamije i njenih pratećih objekata očekujemo u ljetnom periodu, ali sve će zavisiti od dinamike radova - istakao je ef. Fazlagić.

On je govorio i o značaju ove džamije, za koju kaže da je jedna od najljepših u ovom dijelu BiH.

- Stara je više od 500 godina. Tačan podatak izgradnje se ne zna, zna se samo da je Mujo Kotezlija, koji je u to vrijeme u ime sultana dijelio Popovo polje, od tih erazi-mirija napravio ovu džamiju. Džamija je sagrađena u osmanskom stilu, a specifično je to da je prije izgradnje munare prvo sagrađen bunar pa je na tom bunaru izgrađena munara. Bunar je sačuvan, u dobrom je stanju i veoma je funkcionalan. Munara je ovalnog oblika i možda jedina takve vrste u Bosni i Hercegovini. Osim ovog, postoje još dva bunara u neposrednoj blizini džamije za koja se vjeruje da su novijeg datuma - naveo je on.

Ukopan vakif

Cijeli ovaj kompleks proglašen je nacionalnim spomenikom 2003. godine, odnosno džamija, bunari, mekteb, tri čardaka, kao i stari harem, u kojem su, vjerovatno, ukopavane džematlije, odnosno ljudi iz mjesta Kotezi.