Četiri decenije od "Sarajevskog procesa"

Povodom 40. godišnjice od "Sarajevskog procesa", montiranog političkog procesa u kojem je osuđeno 13 muslimanskih intelektualaca, za BIR televiziju govorili su Amila Fočo, Mustafa Spahić, Edhem Bičakčić, Husein Smajić i Kemal Terzić, koji su bili akteri ovog historijskog događaja.

Prva hapšenja počela na današnji dan

Prva hapšenja muslimanskih intelektualaca počela su na današnji dan, 23. marta 1983. godine, a 20. avgusta iste godine osuđeni su Alija Izetbegović, Omer Behmen, Hasan Čengić, Ismet Kasumagić, Edhem Bičakčić, Husein Živalj, Rušid Prguda, Salih Behmen, Mustafa Spahić, Džemal Latić, Melika Salihbegović, Derviš Đurđević i Đula Bičakčić.

- Tog jutra su me petorica odvela, i svaki je donio po jednu godinu. Izvršili su pretres, oduzeli mi sve dokumente, a ženu i djecu su stjerali u jedan ćošak. Kada su me poveli, najmlađa kćerka je povikala babo, ko će sad učiti djecu u mektebu, tebe odvedoše. Rekao sam joj oni misle da kad mene odvedu više niko neće bit, ali ovo će se sine nastaviti, nemojte plakati. To mi je najteži detalj bio, da se toga sjetila - prisjetio je se Spahić dana hapšenja.

Hapšenje nije bilo očekivano

Edhem Bičakčić je kazao da hapšenje za njih nije bilo očekivano.

- Bili smo mladi, i mislili smo da živimo kakvu takvu slobodu. Za mene je hapšenje bilo šokantno - kazao je Bičakčić.

Optužnica je akterima procesa na teret stavljala rušenje ustavnog poretka i uspostavljanje islamske države u Bosni i Hercegovini, a bivši zamjenik reisu-l-uleme Husein Smajić naglasio je da su to bila osjetljiva vremena.

- U tom vremenu se dešava mnogo i na svjetskom planu, u Iranu, na Kosovu. Tada sam bio na prvoj službi, u Zvorniku. Kada sam primio prve informacije o hapšenjima, očekivao sam da neću biti pošteđen. Kada su me uhapsili, pitali su me o drugim optuženim, o Aliji i ostalim, a većinu ih nisam poznavao. Odlučili su da uđem u tu grupu optuženih, ali pošto nisu imali dokaza, odvojeno su mi vodili proces. To je bilo teško vrijeme, posebno u Islamskoj zajednici - ispričao je Smajić.

Odnos sistema prema porodicama osuđenih

Terzić je, prisjećajući se detalja, naveo da je od njega prilikom ispitivanja traženo da potpiše da je veliki vjernik. Suđeno mu je neovisno od "Sarajevskog procesa".

- Pitao sam ih imaju li kriterije po kojima određuju ko je kakav vjernik. Potpisao sam to i odmah sam dobio rješenje o pritvoru. Suđen sam neovisno od učesnika procesa, s tim što su me ispitivali o Živalju - kazao je on.

Amila Fočo, kćerka Ismeta Kasumagića, osvrnula se na odnos sistema prema porodicama osuđenih.

- Mi smo jedna od porodica koja je dugo čekala da sazna šta se desilo s babom, uhapšen je a nismo znali šta se događa. Prve informacije smo dobili od porodica Izetbegović i Behmen. Od tada počinje represija i golgota. U početku nismo mogli imati nikakav kontakt s babom. Njemu su prijetili da će nas sve u porodici uhapsiti - kazala je ona.

Gosti su, između ostalog, govorili o okolnostima u kojima se desio "Sarajevski proces", širenju negativne slike o islamu i muslimanima, ulozi medija u procesu, i drugim pitanjima.