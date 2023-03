Zatražena disciplinska odgovornost Ružice Jukić zbog komentara o imenovanju u pravosuđu

Saslušanjem sutkinje Ružice Jukić i iznošenjem završnih izlaganja, okončan je disciplinski postupak protiv sutkinje Općinskog suda u Tuzli, zbog prekršaja “ponašanje u sudu ili izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije”. Disciplinska tužiteljica je zatražila sankcionisanje Jukić, dok je njen punomoćnik zatražio odbijanje tužbe po svim tačkama.

Iznošenjem završnih izlaganja disciplinske tužiteljice i odbrane, okončana je glavna rasprava u disciplinskom postupku protiv Jukić, koja se tereti da je počinila disciplinski prekršaj objavom na društvenoj mreži Facebook.

Tokom saslušanja Jukić na početku ročišta, disciplinska tužiteljica Alma Hasanović je rekla da je sutkinja neosnovano potencirala da se samo nosioci pravosudnih funkcija hrvatske nacionalnosti sankcionišu, što je napisala na svom Facebook nalogu, nakon čega ju je pitala odakle joj ti navodi.

"VSTV nema isti odnos"

Jukić je rekla da je to općepoznato.

Ona je dodala da je svojim istupima željela ukazati na rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Za svoj status na društvenoj mreži Facebook u kojem kritikuje rad pravosuđa kazala je da je bio način da se ukaže da VSTV nema isti odnos prema svim nosiocima pravosudnih funkcija, te da je na taj način željela sugerisati da se poboljša rad pravosuđa.

U disciplinskoj tužbi se navodi da je Jukić iznosila vlastite pretpostavke o nacionalnosti sudija i tužilaca koji su sankcionisani smanjenjem plaće, da je putem emaila iznosila detalje na portalu The Bosnia Times dok je bila članica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), te da se na neprimjeren način putem emaila obraćala članovima Vijeća.

Jukić je dodala da je email članovima Vijeća dostavila jer nije imala mogućnost na žalbu nakon što nije izabrana na mjesto sutkinje Apelacionog suda Brčko Distrikta, te da je na to mjesto izabran kandidat koji je lošije ocijenjen od nje.

Dostupno javnosti

- Doživjela sam šok jer sam bila prva na listi… Izabran je neko ko ima pet i po godina iskustva - kazala je Jukić i dodala da je nezadovoljstvo željela podijeliti samo sa članovima VSTV-a i da to nije trebalo izaći u javnost.

U iznošenju završnih izlaganja, disciplinska tužiteljica Hasanović je navela da je Jukić počinila prekršaj iz Zakona o VSTV-u jer je na osnovu vlastite pretpostavke iznosila detalje o nacionalnosti sudija i tužilaca. Dodala je da je to bila javna objava s društvene mreže Facebook, da je bila dostupna javnosti, da je ona kao javna ličnost trebala biti nepristrasna te da iznošenje takvih navoda nije sloboda izražavanja. Hasanović je navela da su takvi komentari bili nedostojni njene funkcije i da se u sudu i van suda mora nepristrasno ophoditi.

Disciplinska tužiteljica je rekla da je Jukić na ovaj način naškodila pravosuđu u BiH, te da se u emailu portalu The Bosnia Times koristila neprimjerenim jezikom.

Ona se osvrnula na navode Odbrane da je i ranije bilo drugih nosilaca pravosudnih funkcija koji su na sličan način istupali u javnosti, navodeći da to ne znači da se svako može ponašati tako. Tužiteljica je rekla da nije primijetila da su se ranije spominjala konkretna imena. Slučaj je uporedila sa slučajem javnih istupa sudije Suda BiH Branka Perića, u kojem je spominjao ime tužiteljice Gordane Tadić koju su Sjedinjene Države stavile na crnu listu, ali da je to bila činjenica u to vrijeme.

"Nije ništa dokazao"

Hasanović je od Prvostepene disciplinske komisije zatražila da se Jukić sanckioniše u skladu sa zakonom.

Punomoćnik tužene, advokat Sanel Nezirić, u završnim izlaganjima je kazao da Ured disciplinskog tužioca (UDT) “nije ništa dokazao” te da su Facebook objava, email portalu The Bosnia Times i email članovima VSTV-a sloboda izražavanja, što je zagarantovano evropskim konvencijama.

Nezirić je problematizirao i email upućen portalu The Bosnia Times s riječima da on nije autentičan i da se ta autentičnost mora dokazati vještačenjem. On smatra da Jukić na ovaj način nije utjecala na mišljenje javnosti, kako to navodi tužiteljica Hasanović, te da je neko neovlašteno distribuirao emailove koje je, navodno, Jukić slala, ali da emailovi portalu svakako nisu relevantni.

Nezirić je dodao da su neki nosioci pravosudnih funkcija i ranije iznosili kritike na rad pravosuđa u javnost, te da UDT to nije procesuirao. Kao primjer je naveo slučaj sudije Perića koji je, koristeći se neprimjerenim jezikom, opisao za jedan portal kako je odbio mjesto u Sudu u Bijeljini.

Odluka naknadno

Dodao je i primjer glavnog kantonalnog tužioca u Tuzli, Tomislava Ljubića, za kojeg je naveo da je rekao da bi određene tužioce trebalo “pomesti”.

Nezirić je kazao da je Jukić željela jedino ukazati na loše stanje u pravosuđu i nezadovoljstvo što nije izabrana u Apelacioni sud u Brčkom, te da objavom na Facebooku nije željala narušiti ugled pravosuđu. On je u završnim izlaganjima rekao da Jukić nije naštetila VSTV-u, te da je učinila dobru stvar jer su se nakon njenih istupa pojedine ambasade i druge međunarodne organizacije u BiH počele zanimati za stanje u pravosuđu.

Od Prvostepene disciplinske komisije VSTV-a zatražio je da odbiju disciplinsku tužbu po svim tačkama.

Odluka komisije VSTV-a bit će donesena naknadno.