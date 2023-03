Dodik o LGBTIQ osobama: Imate ostrva, idite tamo

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, te gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković dodijelili su ključeve 50 stanova za izbjegla i raseljena lica u banjalučkom naselju Ada.

Tokom razgovora s novinarima, Dodik je iskazao zadovoljstvo realizacijom projekta.

Također, Dodik je ovu priliku iskoristio da se osvrne i na političku situaciju, te druge teme. Pripadnicima LGBTIQ populacije čak je poručio i da idu na "ostrva".

Dodik se dotakao američkog ambasadora kao i odnosa RS i SAD.

- Mi nismo prekinuli saradnju sa Amerikom nego sa Američkom ambasadom i ambasadorom. Ne slušam muziku kao američki ambasador. Sve što je rekao je apsurd. Mislim da je on i osoblje ambasade protiv srpskog naroda. Kada govori o zakonima o kleveti, on govori o tijelima koja kontrolišu sudove, a oni ih kontroliše. On je pokušao sanirati situaciju koju je sam izazvao. Kada tvrdi da imovina pripada BiH to je za nas udar na naš suverenitet, imovina pripada RS i tako će ostati, volio to taj ambasador ili ne volio. Poštujemo američki narod i Ameriku ali ne poštujemo takve mešetare. Imovina neće biti na dnevnom redu. Imovina pripada nama - kazao je predsjednik RS.

Dao je komentar i o zakonu o kleveti, kazaovši da će sigurno biti donesen.

- LGBTIQ aktivistima će biti zabranjen pristup obrazovnim institucijama. Ja mislim da to zagađuje javni prostor i da to treba eliminisati, ja sada odlučujem, da oni nama nameću svoje vrijednosti to nećemo dopustiti. Ja i dalje ostajem protiv tih ljudi, odnosno protiv onog što propagiraju, nemam ništa protiv tih ljudi, oni su slobodni da u svom privatnom životu upražnjavaju šta hoće, tužite me, nikakav problem nije. Za mene je neprihvatljiv zakon o istospolnim brakovima, smijem biti protiv.

Imate mjesta, ostrva, ovo je naš način života, idite tamo – poručio je Dodik.