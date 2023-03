HT ERONET podržava sport i zdravi način života

HT ERONET već niz godina podržava sportske klubove i natjecanja, kao i niz drugih manifestacija i udruga koje imaju za cilj promicati sport, kretanje i zdrav način života.

Samo u mjesecu ožujku ove godine, HT ERONET je podržao dva velika sportsko-turistička događaja, Mostar Run polumaraton i biciklijadu „Ćirinom prugom“.

HT ERONET 4K humanitarna utrka je sastavni dio sada već velike sportske manifestacije Mostar Run Weekend. Uz fizičku aktivnost sugrađana i podizanja svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti, cilj humanitarne utrke je ukazati na probleme i prepreke s kojima se susreću organizacije koje skrbe o ranjivima i često marginaliziranim skupinama. U skladu s tim, ove godine fokus je bio stavljen na Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” iz Mostara, posvećen misiji potpunog uključivanja osoba s invaliditetom u društvo, kako bi imali jednake mogućnosti za rast, razvoj i rad.

Bicklijada „Ćirinom prugom“, ukupno duga 180 kilometara, uključuje zapravo četiri odvojene biciklijade koje otprilike idu starom željezničkom prugom popularnog Ćire.

Prva, 35 kilometra duga, dionica od Mostara do Čapljine je odvožena, a tijekom travnja i svibnja vozi se dionicama od Počitelja do Stoca, od Hutova do Ravnog, te od Neuma do Ravnog.

Tomislav Ruk, član Uprave HT ERONET-a, ugostio je organizatora i predsjednika Udruge Hercegovina Bike, Tonija Zorića, koji mu je ovom prilikom uručio plaketu zahvale, te su razgovarali o nastavku suradnje u budućnosti.

„Jako smo ponosni što našim sponzorskim aktivnostima pokrivamo najznačajnije sportske i kulturne manifestacije na području Hercegovine. Mostar Run Weekend i biciklijada su odavno nadrasli kategoriju lokalnih manifestacija i danas govorimo o uglednim i velikim projektima koji svake godine jačaju i postaju nezaobilazni datumi, kako na profesionalnim sportskim, a tako i na turističkim kalendarima. HT ERONET je na vrijeme prepoznao kvalitetu i potencijalnu snagu tih događaja i ponosno nosimo titulu sponzora i partnera ovih značajnih događaja.“ – poručio je Tomislav Ruk.