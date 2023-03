Zukan Helez: BiH ima tri vanjskopolitička vojna cilja - NATO, NATO i NATO

U intervjuu "Jedan" na državnoj televiziji BHRT, ministar odbrane Zukan Helez (SDP) je kazao da BiH ima ima tri vanjskopolitička vojna cilja.

- Danas sam zapovjednici NATO-a za Bosnu i Hercegovinu rekao da mi imamo u Ministarstvu odbrane BiH tri spoljnopolitička vojna cilja. Kad me pitala koji su to ciljevi ja sam rekao: Broj jedan NATO, broj dva NATO i broj tri NATO - rekao je Helez.

Ministar je kazao da je integriranje Bosne i Hercegovine u NATO jedini cilj njegovog ministarstva, a ne „nikakve Rusije i nikakvi Irani“. Smatra da takvo opredjeljenje dijeli više od 90 posto stanovnika Bosne i Hercegovine.

Ministar Helez objašnjava zbog čega u programu rada Vijeća ministara piše „NATO saradnja“, a ne govori se o „NATO integracijama“. Tvrdi da je želio intervenirati, ali mu je pojašnjeno kako je „saradnja“ umjesto „integracija“ sa NATO-om uvedena za vrijeme rada prošlog saziva Vijeća ministara, te da NATO nema zamjerki na tu formulaciju.

Čista laž

- Neistina je, čista laž koju su neki mediji objavili, da smo mi to promijenili. To je uradio stari saziv Vijeća ministara. I želim da napomenem. Kad se jednom nešto ovakvo popusti, nema više šansi da se vrati na ono staro... To što su uradili Bisera Turković (SDA), Sifet Podžić (DF) i Selmo Cikotić (SDA), to Zukan nikad ne bi prihvatio, ali je to sada nemoguće vratiti - podcrtao je ministar Helez.

Pokušaje knjiženja perpektivne vojne imovine na entitete, ministar Helez vidi kao politički problem koji prvenstveno dolazi iz Republike Srpske, mada je, kako kaže, i u Federaciji BiH „bilo nekih dešavanja koja ne idu u prilog državi Bosni i Hercegovini“.

- Sve što je urađeno nezakonito, neće se moći provesti u djelo. Ako postoji negdje da je neko to uradio on ne može to koristiti. To je pitanje pravosuđa, sudovi to treba da rješavaju. Mi imamo državnog pravobranioca koji je zadužen da čuva tu imovinu i on provodi postupke. Upućuje prema sudu, sud to rješava. Već nekoliko puta u entitetu Republika Srpska je to pokušano da se to uradi. Presudama je to vraćeno na početak i to nikada neće moći bez odobrenja suda - tvrdi za BHRT ministar odbrane BiH.

Nabavka municije i opreme u Bosni i Hercegovini

Ministar Helez je najavio kako će Bosna i Hercegovina prvi put pokušati da nabavi municiju i vojnu opremu od domaće namjenske industrije.

- Mi sad plaćamo municiju 40 posto više u odnosu na neke države iz okruženja zbog brojnih procedura. Danas sam imao sastanak sa ljudima iz agencije koja pravi pravilnik i mislim da ćemo to predati na Vijeće ministara, te ćemo pokušati da nabavljamo neku opremu i municiju iz naših domaćih izvora. Time ćemo poboljšati rad namjenske industrije i otvoriti nova radna mjesta - kaže ministar.

Stanje u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine

- Načelno, bolji je vojni dio od civilnog dijela. U vojnom dijelu je daleko više osoba i to me raduje. Znate kako je vojska, ide naredba i ona se provodi tako da to funkcioniše dobro. Sad imate ovo finansiranje Oružanih snaga, tu su bili veliki problemi u proteklom periodu i to je posljedica opstrukcija, nerada prethodnog saziva Vijeća ministara, neusvajanja budžeta na vrijeme - ističe Helez.

Inflacija, koja nije bila mala u Bosni i Hercegovini, 'pojela' je dobar dio ličnih primanja vojnika, mišljenja je Helez, tako da je sve manje bilo isplativo biti pripadnik Oružanih snaga.

- U jednom periodu i kada je bila ona politička kriza, u vrijeme inflacije i devalvacije, bio je jedan period kritičan gdje su počeli napuštat u nekom značajnijem broju vojnici oružane snage i tražiti zaposlenje gdje je veća plata, gdje su veća primanja. Ove godine budžet je povećan znatno i već se vraća interes, po ovom konkursu koji već ide, jer značajno su povećana primanja, odnosno biće povećana primanja pripadnika Oružanih snaga - zaključio je u razgovoru za BHRT.