Fra Mile Babić: Sukob sa međunarodnom zajednicom je nerazuman i vodi u propast

Nepotizam i korupcija su glavni razlozi zašto pravi ljudi ne mogu doći na prava mjesta, kaže za Radio Federacije filozof i teolog fra Mile Babić.

Pozitivniji narativ

Političari nas lažu, opstruiraju procese, ali trenutno vidim da postoji određeni pozitivniji narativ. Babić je, komentirajući današnje proteste ispred OHR-a, podsjetio na važnost međunarodne zajednice u BiH te istakao da treba imati malo više povjerenja u njihove poteze u našoj zemlji, ali i naglasio da vjerske vođe, ipak, ne bi trebale da se miješaju u državna pitanja.

Pozitivno gledam na jučerašnji sastanak vladajuće državne koalicije. Konaković je lijepo rekao da je politika kompromisa bitna i ja mislim da je to dobro, kaže za Federalni radio Babić.

- Mislim da je to jedini put, ta politika kompromisa, a ne sukoba, koja nas je do sad vodila u zajedničku propast - kazao je Babić.Babić ističe da se u Bosni i Hercegovini preskaču istine, a i istina je da međunarodna zajednica svake godine BiH uputi ogromnu materijalnu, ali i druge oblike pomoći.

- Treba reći istinu, treba znati ko pomaže i ko daje ovoj državi, ljudi koji vode politiku u BiH nikad nisu krivi, uvijek im je kriva međunarodna zajednica ili ona neka suprotna stranka. Ulaziti u sukob sa međunarodnom zajednicom je posve nerazumno i to vodi u propast. Dovoljno je pogledati te ljude koji to vode. Oni više vole svoj privatni interes nego zajedničko dobro, a država je tu da štiti zajedničku korist. Kod nas političari, ako međunarodna zajednica nije na njihovoj strani, oni odmah napadaju međunarodnu zajednicu. Uvijek ju neko napada, svi bi da međunarodna zajednica bude na njihovoj strani - kazao je Babić.

Da su se mogli dogovoriti, dogovorili bi se

Da su se mogli dogovoriti, naši političari bi se do sad dogovorili, onoliki razgovori, počevši od Neuma, i ništa, i kad se dio opcija počne dogovarati, opet ne valja, okreću se protiv međunarodne zajednice koja im je sve dala. To je van svake pameti, ističe, među ostalim, Babić.

- Priče da su odluke visokog predstavnika na štetu jednog naroda su zavađanje, niko od njih se ne bori za svoj narod već za svoje privatno dobro, svi se obogatili, a narod nema ništa - kazao je Babić.

Mi ovdje nikad nismo živjeli demokratiju u pravom smislu pa ne znamo da je demokratija dati drugome jednaka prava kao sebi, a kod nas svatko misli da je bolji i veći od onog drugog, stava je Babić.

- U Bosni i Hercegovini su ugroženi samo siromašni koji nemaju od čega živjeti, a ovi što se tobože bore za narod od Dejtona naovamo se nisu maknuli, kako oni mogu biti ugroženi? - ističe teolog.

Bez međunarodne zajednice ovdje bi bio raspad i također je važno znati da BiH u praksi nije sekularna država, nažalost, kaže Babić.

- Ovdje nacija i religija surađuju. Političarima iz nacionalnih korpusa, čim zatreba, oni se pozivaju na religiju, a i ovi religijski velikodostojnici, čim im zatreba, eto ih da se pozivaju na svoj narod. To je jedna potpuna konfuzija i odgovornost za to je obostrana. Religija služi isključivo da širi ljubav među ljudima, a država je ta koja je na usluzi građanima i oni njoj. A ne samo da služi onima na vlasti. Religijski velikodostojnici mogu na osnovu moralnih načela religije cijeniti je li neka politika pravedna i dobra, ali se ne smiju vezati za stranku. To je teško razlučiti pa je stoga bolje razdvojiti religiju od politike - zaključio je, među ostalim, profesor Franjevačke teologije Mile Babić.