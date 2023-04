Daniel Server objasnio: Evo ko sprečava Dodika da proglasi nezavisnost RS

Daniel Server (Serwer), profesor u Školi za napredne međunarodne studije Univerziteta "Johns Hopkins", bio je večerašnji gost u "Centralnom dnevniku" kod Senada Hadžifejzovića na Face TV.

- Dodik će poslije ovog intervjua reći da me muslimani plaćaju. Meni ne treba da me niko na Balkanu plaća za bilo šta. Vučić je velika prepreka nezavisnosti RS jer je ne može priznati i nastaviti biti kandidat za članstvo u EU. Ne želi on u EU, ali bi veliki gubitak za Srbiju bio da se izgubi kandidatski status. Ne dolazi u obzir da Vučić prizna nezavisnu RS. Vučiću je zgodno da kritikuje Dodika jer je Vučić pod pritiskom da pokaže manje podrške za Moskvu. Ne bih pretjerivao sa razlikama između Dodika i Vučića. Znam da je Vučić u jednom trenutku želio veću kontrolu nad Dodikom, ali ne znam koliko je u tome uspio - rekao je Server.

Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu Face TV.