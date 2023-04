Izmjena režima saobraćaja danas u Sarajevu

U skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, zbog održavanja manifestacije "Križni put 2023", danas od 13.00 - 17.30 sati doći će do privremene kratkotrajne etapne obustave saobraćaja od crkve na Stupu - Doglodi do crkve u Karmelu, što će dovesti do privremenog zastoja u odvijanju prijevoza na autobuskim linijama br. 26 Stup - Dobroševići - Ahatovići i br. 49 Stup - Otes - Doglodi.

Privremenu obustavu saobraćaja regulisat će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS u zavisnosti od brzine kretanja kolone učesnika, a prestankom razloga za obustavu saobraćaja uspostavit će se redovan režim rada, saopćeno je iz Službe za odnose sa javnošću KJKP "GRAS".