Huskić: EU nema luksuz da ignoriše ovu regiju

- Nama prije svega treba da shvatimo da se promjene u smislu međunarodnog prisustva i angažmana u BiH dešavaju u protekle dvije decenije - istakao je u Plenumu na FTV profesor međunarodnih odnosa i politike EU Adnan Huskić.

Izlazna strategija za međunarodnu zajednicu

- 2006. je bio zadnji ozbiljan pokušaj SAD da kroz Aprilski paket izdejstvuju određenu vrstu promjena koje su podrazumijevale i izlaznu strategiju za međunarodnu zajednicu iz BiH. Poslije toga imate refokusiranje SAD na neka druga područja. I onda smo doživjeli hladan tuš, koji se uvijek historijski dešava, gdje smo se vratili ponovo na neke bazične parametre pragmatičkih, nacionalističkih, suverenističkih politika i u tom smislu imate odlazak SAD-a i smanjenje njihovog angažmana već od 2000-ih godina. Imate i ulazak, nekad čak i neželjen, ali naprosto je to bilo tako, EU koja je trebala da preuzme odgovornost za procese u BiH i cjelokupnoj regiji.

Navodi da svjedočimo ozbiljnom preispitivanju toga gdje se cijeli region kreće.

- Budućnost u EU nije više datost, ne možemo polaziti od toga kao da se radi o nečemu što je u kamenu zapisano. Jasno je da dolazi do transformacije društava i to je možda naš najveći problem. Mi svi nazadujemo, kad posmatrate situaciju u regiji. Imamo ozbiljne probleme u regiji, ali imamo i promjenu geopolitičke konfiguracije. EU nije mogla na pravi način se uhvatiti u koštac s problemima u regiji, niti je imala instrumente na raspolaganju. Pitanje je da li EU može proći kroz jednu transformaciju koja bi joj omogućila da djeluje prema ovome, a ovo je unutrašnjost. Ovo ovdje je unutrašnjost EU. EU nema luksuz da ignoriše ovu regiju. Mislim da je EU trenutno u potpunosti iscrpljena i ne vide se obrisi kako i na koji način će se stvari odvijati dalje.

Naglašava da je BiH vrlo specifično otvorena uticajima s vana.

Mali jezičak na vagi

Profesor međunarodnih odnosa i geopolitike Jahja Muhasilović smatra da ovo nije kraj zapadne supremacije na Balkanu.

- Balkan je duboko u zapadnom civilizacijskom krugu tako da mislim da će ona to i ostati. Međutim, globalno gledajući zapad u mnogim segmentima gubi globalnu dominaciju koju ima. I to će kako vrijeme bude odmicalo će se dešavati da to bude neki globalni geto. Mislim da će se sve to više i više osjećati u budućnosti."

O Miloradu Dodiku kaže da je samo jedan mali jezičak na vagi, odnosno on je prepoznat kao dio projekta srpski svet.

- Amerikanci su vrlo pragmatični u tom smislu. Sjetite se svih non papera koji su postojali godinama. Očito u nekim kuhinjama se to uzimalo ozbiljno u razmatranje, da se nacionalne granice moraju nekako zadovoljiti. Tako da su oni prepoznali da je ovo možda najbezbolniji način da se, tako što će se dati određeni ustupci Srbiji, Hrvatskoj, ali i Albaniji, a to su tri zemlje koje imaju najveći destabilizatorski kapacitet i potencijal u regionu. Oni su prepoznati kao loši momci kojima treba nešto dati na štetu BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Mislim da mi tek osjetimo te prve obrise nove arhitekture koja dolazi na Balkanu. BiH nažalost nije bila dovoljno jak akter da ponovi bilo šta drugo, tako da imate situaciju da se BiH čereči između dvije zemlje - Srbije i Hrvatske.

Balkan u srcu Zapada

Ističe da Evropa i Zapad ne žele problem na Balkanu.

- Duboko je geografski gledano Balkan u srcu Zapada, tako da bi bilo kakav problem na Balkanu osjetili na Zapadu. I oni to pokušavaju, iz njihove perspektive, najbezbolnije i što je moguće tiše riješiti. U cijelom tom procesu mi ovdje u BiH osjetimo negativne posljedice toga. Lično mislim da nije dobar put kojim su krenuli jer je to izgenerisalo jako mnogo nezadovoljstva - zaključio je Muhasilović.