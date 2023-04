Snijeg na sarajevskim ulicama: Temperatura ispod nule

U Sarajevu je tokom noći napadao snijeg, a trenutna temperatura iznosi -2 stepena Celzijusovih.

Snijeg je tokom noći pao i na planinama u BiH.

U Bosni i Hercegovini danas očekuje oblačno vrijeme. U Bosni lokalno i povremeno sa slabim snijegom ili susnježicom. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 3, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 12 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Povremeno je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura oko -3, a dnevna oko 2 stepena.

- Savjetujemo oprezniju vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Vozačima koji se imaju namjeru kretati preko planinskih prevoja preporučujemo korištenje zimske opreme, bez obzira što to više nije zakonski obavezno - rečeno je jutros iz BIHAMK-a.

Pogledajte fotografije koje smo zabilježili.