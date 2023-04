Ured disciplinskog tužioca formirao predmet protiv sudije Branka Perića

Ured disciplinskog tužioca VSTV-a BiH formirao je predmet protiv sudije Suda BiH Branka Perića, koji je jučer tokom presude Fadilu Novaliću i drugima, počinio kako stoje stvari disciplinski prekršaj i ozbiljno krivično djelo, saznaje portal "Avaza".

Svjestan da to nije praksa

Predmet protiv Perića, kako nam je nezvanično povrđeno iz VSTV, odmah je formiran nakon izricanja presude.

O tome će se danas oglasiti i VSTV-e.

Naime, Perić je jučer u sudnici kazao da je svjestan da to nije praksa, ali će ipak pročitati svoje izdvojeno mišljenje.

Prema svemu sudeći, Perić je time prekršio Zakon o krivičnom postupku BiH.

Prema Zakonu glasanje sudija u sudskom vijeću je tajna i u krivičnom postupku ne postoji nešto što se zove izdvojeno mišljenje koje se čita.

Jasan je Zakon 166 ZKP-a BiH koji to i kaže.

To je jučer obrazložio ugledni advokat i bivši sudija Vlado Adamović.

- Zakon o krivičnom postupku kaže da se sudije moraju pridržavaju tog zakona. Ne postoji izdvojeno mišljenje u redovnom sudovanju koje se može i smije objaviti. Naime, jedan dio ZKP-a, vrlo precizno određuje profesionalnu tajnu. Ona glasi ovako: O tome će sudije glasati, napravit će se zapisnik. Ukoliko izdvojeno mišljenje nije ušlo u taj zapisnik ono će se sačiniti pismeno, priložiti tom zapisniku i ta cjelina predstavlja zapisnik o vijećanju i glasanju. Taj papir ili papiri se zatvaraju u koverat i pečate. Niko nema pravo otvoriti taj koverat i objavljivati sadržani tog koverta pa čak ni drugostepeno vijeće koje je jedino ovlašteno otvoriti taj koverat u momentu kada odlučuje, ne da vidi kako je ko glasao, nego da vidi obrazloženje koje opredjeljuje stav suda. Poslije toga se to opet zatvara - naveo je Admović u emisiji Kontekst na AJB.



Javna tajna

Adamović je dodao i da niko, pa ni javnost, ne može saznati kako je ko glasao unutar Sudskog vijeća.

- To je protuzakonito. Čudim se što je to Perić uradio. To je ozbiljno djelo. To je težak eksces koji ne bi smio ući u praksu. Šteta je napravljena - zaključio je Adamović.



Dodao je da "izdvojeno mišljenje se ne može obrazlagati, kod nas to mogu Ustavni sudovi"