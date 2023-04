Bradara: Neka o Vladi Federacije BiH odluči Zastupnički dom

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara (HDZ BiH) izjavila je kako je jako teško doći do dogovora, jer „možete se dogovoriti s nekim ko to želi“.

- Ali, ako neko ne želi dogovor, ne želi kompromis, ne želi nikakve argumente, onda je jako teško doći do dogovora – rekla je Bradara u intervjuu “Jedan”, o procesu imenovanja Vlade Federacije.

Odluka o imenovanju

Bradara je, tvrdi, u formi informacije dostavila Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Odluku o imenovanju Vlade Federacije, za čiju uspostavu rok ističe danas. Uz Odluku o imenovanju, Bradara je, kaže, dostavila saglasnost potpredsjednika Igora Stojanovića (SDP) za imenovanje Vlade, kao i odluku potpredsjednika Refika Lende (SDA) da ne daje saglasnost za tu Vladu.

- Ja sam postupila sukladno Ustavu. Da bi Vlada bila potvrđena, ona mora dobiti potvrdu u Zastupničkom domu. Ja želim da Zastupnički dom odluči i tako sam navela u svom dopisu, da sam dostavila odluku na razmatranje i dalje postupanje. Što će Zastupnički dom odlučiti, da li će je razmatrati, da li će donijeti neke zaključke, da li će je vratiti na doradu, da li ćemo imati još neko određeno vrijeme, ali meni je bilo jako važno da se ispoštuje ustavni rok koji kaže da se Vlada imenuje u zakonskom roku - ističe predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine.

Nije predložen nijedan kandidat za premijera osim Nermina Nikšića

Bradara kaže da je isti dan kada je preuzela dužnost, organizirala sastanak s kolegama potpredsjednicima i rekla im da pokreće proces konsultacija za izbor nove Vlade. Navodi i da je pozivala stranke da dostave imena svojih kandidata, kako bi s njima bile obavljene konsultacije. Međutim, prema njenim riječima, niko se nije javio osim Nermina Nikšića, koji je kandidat za predsjednika Vlade Federacije.

- Pokušala sam razgovarati sa svojim kolegama, pokušala sam im predstaviti jednu viziju kako sam ja bila zamislila te konsultacije. Međutim, nije bilo raspoloženja od jednog kolege, jer kolega Lendo misli da premijer treba biti kandidat SDA. Ja napominjem da sve ovo vrijeme Stranka demokratske akcije niti je tražila razgovor, niti je naša javnost imala priliku čuti za nekog drugog kandidata osim za gospodina Nikšića - objašnjava predsjednica Federacije BiH.

Uloga međunarodne zajednice

Predsjednica Federacije tvrdi kako je svjesna da je donošenje odluka u Bosni i Hercegovini mukotrpno i da dugo traje, ali se, kaže, uvjerila da su najbolje odluke bile one koje su donesene bez pomoći međunarodne zajednice. Bradara se protivi i uplitanju sa strane u kadrovska rješenja stranaka koje bi trebale sastaviti novu federalnu vladu.

- Ja dolazim iz stranke koja drugima nikada ne bira kandidate i imala sam priliku prva vidjeti sva imena i ono što ja mogu reći je da je Hrvatska demokratska zajednica dostavila jednu doista pozitivnu reprezentaciju, kako to možemo nazvati sportskim žargonom, jednu potpuno mladu, svježu ekipu u Vladu Federacije. Ja sam sigurna da će to biti dobro, a sve ostale stranke, budući da je to koalicija osam stranaka na drugoj strani, ja se nadam i vjerujem da su svi dobro vodili računa o tome i da su svjesni preuzimanja odgovornosti - kaže za BHRT predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara.