Lendo nakon sastanka: Odluku visokog predstavnika moramo poštovati

Refik Lendo, potpredsjednik Federacije BiH tokom današnjeg obraćanja medijima nakon sastanka rukovodstva u Sarajevu izjavio je da ne želi ni jednog momenta da se blokira jedan dio, te da žele ponuditi ono što je dobro, a što je u interesu građana.

- Nastojimo da pokušamo u narednih deset dana da dođemo do rješenja prije nego što visoki predstavnik donese svoje odluke. Ja lično smatram da bi to bilo bolje rješenje tako. Ako to visoki predstavnik donese, mi to moramo poštivati – rekao je Lendo.

Dodao je da će inicirati da se sastanu tri predsjednika političkih partija.

- Možda i ove sugestije visokog predstavnika ih sada natjeraju da sjednu i kažu konačno jedni drugima šta i kako dalje. Mislim da bi to bilo korektno i neophodno. Ja sam danas upravo razgovarao i pokušao objasniti da bi bilo najbolje rješenje da mi pokušamo doći do tog dijela kroz brze promjene Ustava. Mislim da je sad nerealno teško ali dogovor na ovaj način možda jeste. Promjena Ustava će doći prije ili kasnije, a ako ne onda će visoki predstavnik svojim nekim rješenjima nametnuti promjene Ustava – rekao je Lendo.