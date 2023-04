Sastanak povodom žalbi građana zbog nemogućnosti isključivanja sa sistema centralnog grijanja

Značajno povećanje broja žalbi potrošača na usluge grijanja u Kantonu Sarajevo bio je povod današnjem sastanku kantonalnog ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Almira Bečarevića sa Sašom Marićem, ombudsmanom za zaštitu potrošača u BiH, saopćila je pres-služba Kantona Sarajevo.

Sastanak je inicirala dopredsjedavajuća kantonalne skupštine Danijela Kristić koja se ovoj instituciji obratila zbog sve većeg broja problema korisnika isporuke toplotne energije u Sarajevu.

Stotine žalbi potrošača

Problem toplotnog grijanja, kako su naveli iz ove institucije, u posljednjih godinu dana je sve više prisutan, što potvrđuju stotine žalbi potrošača.

Prema riječima ombudsmana Marića, cilj današnjeg sastanak je upoznavanje s najslabijim tačkama u ovom komunalnom segmentu u svrhu postizanja bolje komunikacije i realnih napora u saniranju neuralgičnih tačaka ovog sistema.

- Pristigle žalbe možemo podijeliti u tri segmenta. Prvi se odnosi na neadekvatnost same usluge, odnosno izraženo nezadovoljstvom temperaturom zagrijavanja prostorija. Postoje žalbe i na termine početka, odnosno završetka grijanja u jednoj sezoni, gdje potrošači smatraju da ti termini nisu prilagođeni stvarnim potrebama. Mislimo da je ovo rješiva materija koja se može urediti podzakonskim aktima - istakao je Marić.

Druga grupa žalbi se odnosi na različite vrste korisnika u smislu starine zgrada koje imaju ili nemaju ugrađene kalorimetre te različite cijene grijanja. Problem predstavlja što za istu uslugu potrošači dobijaju različite fakture električne energije.

Treća grupa žalbi koje definišu i kao najkompleksnije tiče se isključivanja potrošača s mreže centralnog grijanja.

- U Sarajevu, kao i svugdje, postoji mnogo vlasnika stanova koji u kraćim ili dužim periodima ne žive u njima, a sve to vrijeme im se naplaćuju usluge grijanja. Po nekim ranijima odlukama, prije su se takvi korisnici mogli isključiti, što privremeno što trajano. Sada to ne mogu jer moraju uvijek plaćati paušalni dio troškova koji se nekada, prilikom ponovnog priključivanja, formira proizvoljno i budu prilično veliki. Ovo su i teme koje mi kasnije želimo razraditi s preduzećem 'Toplane' te čuti njihove odgovore - poručili su iz Institucije ombudsmana.

Prioritet zaštita potrošača

Napominju da su svjesni da mnogi od problema ne mogu biti riješeni bez posljedica za javni sistem, ali da je njihov prvi i primarni prioritet zaštita potrošača u mjeri koja neće urušiti tehničke i finansijske konstrukcije sistema ovih javnih usluga.

Prema podacima koje je kazao ministar Bečarević, trenutno ima oko 600 zahtijeva za ovim isključenjem.

- Vjerujem da ih ima i više. Razlog ovolikim zahtjevima je trenutna nerealno velika cijena gasa, i tu nema dileme. Ali sve danas iznesene probleme moramo posmatrati kroz više aspekata. Jedan od njih je tehnički, ali i to možemo 'provući' kroz dodatni filter nezavisnog ekspertnog tijela, a ne tijela preduzeća kad je riječ o zahtjevima za isključivanje sa sistema. 'Toplane' moraju biti svjesne potrebe prestrojavanja i prilagođavanja novim trendovima, a među njima je i sve veći broj kupljenih neuseljenih stanova koji se griju. Moramo tražiti nova optimalna rješenja funkcioniranja sistema koji neće u ovolikoj mjeri opterećivati potrošače. Takođe, od struke ćemo tražiti da ponudi rješenja što ravnomjernijeg zagrijavanja stanova mada smo svjesni da postoji i objektivne okolnosti koje se na to odražavaju - naglašava Bečarević.

Ono gdje Kanton i resorno ministarstvo mogu napraviti veće iskorake, ističe ministar, to su nabavke kalorimetara, gdje bi udruživanjem sredstava ministarstva, preduzeća i potrošača nabavili ove mjerače za što više domaćinstava. Iako su takvi projekti već bili dostupni, procjena je da bi uz veću medijsku vidljivost i tehničko predstavljanje na ovakve pozive bio znatno bolji odziv.

Pravo izbora

- Razumijem da potrošači imaju pravo izbora, i tu ćemo im izaći u susret gdje je to god moguće. Ali i "Toplane" imaju svoje pravo jer kupovinom stana, kupac kupuje i dio zajedničkih instalacija koji čine sistem grijanja tog objekta. Skidanje s mreže otvara problem 'Toplanama', i tu se na neki način krše prva svih. Teško je to izbalansirati, ali moramo tražiti rješenja. Mi kao ministarstvo ne možemo izdati nalog za skidanje ili neskidanje instalacija, to je isključivo u domenu tehničke procjene "Toplana", oni tu snose punu odgovornost - rekao je Bečarević.

I ovog puta ministar potcrtava bazni problem iz kojeg su proistekli ovi sada i uvećani problemi, a to je nerealno visoka cijena gasa koja enormno podiže cijenu centralnog grijanja koju građani ne mogu plaćati i traže isključivanja sa sistema.

O ovim danas otvorenim temama, Institucija ombudsmana nastavit će razgovor s "Toplanama" koje su mjerodavne da daju odgovore i naprave poteze kako da sačuvaju svoje poslovanje, ali da im zadovoljstvo potrošača bude na prvom mjestu.