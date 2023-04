"Avazov" vremeplov: Evo kako smo izvještavali o posjeti američke senatorice Džin Šahin našoj zemlji

Američka senatorica Džin Šahin (Jeanne Shaheen) u julu 2011. godine boravila je u posjeti BiH.

U nastavku pročitajte kako smo izvještavali o njenom dolasku.

Nakon posjete Beogradu i razgovora sa srbijanskim predsjednikom Borisom Tadićem o stanju u zemlji, američka senatorica i predsjednica Senatovog Potkomiteta za vanjske poslove SAD Džin Šahin (Jeanne Shaheen) jučer se zajedno s američkim ambasadorom u našoj zemlji Patrikom Munom (Patrick Moon) sastala i sa bh. zvaničnicima.

Političke prilike

Šahin je ovom prilikom naglasila da vlada SAD s posebnom pažnjom prati politička dešavanja u našoj zemlji, a naročito činjenicu da od oktobra prošle godine nije formirana vlast na državnom nivou.

U izjavi novinarima Šahin je negirala da je domaće zvaničnike upozorila na posljedice i moguće američko uplitanje ukoliko uskoro ne bude formirana državna vlast.

- Neke od posljedica zbog neformiranja vlasti već su poznate i tiču se života bh. građana, odnosno njihove svakodnevice i zaposlenja. Ekonomska situacija je loša. Ne smijemo zaboraviti da je MMF već upozorio da neće davati dodatni novac dok vlada ne bude formirana – naglasila je Šahin.

Važna lekcija

Još jednom je ponovila izjave svojih evropskih i američkih kolega da ova zemlja i njeni lideri sami moraju stvari uzeti u svoje ruke i donositi odluke.

- U politici sam dugo i naučila sam važnu lekciju, a to je da bez obzira iz koje stranke dolazite i koju funkciju obnašate, bitno je da ste uvijek spremni i voljni učestvovati u pregovorima i postizanju kompromisa, sve dok ne dođete do rješenja. Naravno, to nije uvijek lako postići, ali treba ustrajavati u tome. I zato se nadam da će bh. političari u svojoj zemlji postupiti tako - poručila je američka senatorica.