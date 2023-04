Duraković poručio Dodiku: Secesija znači rat

Potpredsjednik RS Ćamil Duraković kazao je da je politika Milorada Dodika "utopistička manipulacija koja direktno vodi u sukobe".

Taktička politika

- On je svjestan toga. Vodi taktičku politiku i moram priznati da mu to ide od ruke u posljednje vrijeme, obzirom i da međunarodna zajednica toleriše antiustavno i antidejtonsko djelovanje - rekao je Duraković u intervjuu "Jedan" na BHRT-u.

On ističe kako Dodik nema saglasnost hrvatskog i bošnjačkog naroda za to što zagovara, te da bi trebalo da se vrati u ustavne okvire entiteta čiji je predsjednik. U tom entitetu, podsjeća Duraković, žive tri konstitutivna naroda i ostali.

- Treba svima biti jasno u ovoj zemlji, pa i Miloradu Dodiku, secesija je rat. Svako onaj ko to zagovara ne želi dobro svome narodu. Ili, onaj ko utopistički zagovara ukidanje RS, ili bilo kojeg entiteta, ili kantona vodi u nešto za što treba imati saglasnost sva tri naroda. Ovo što Dodik radi je samovolja, ovo što Dodik radi je šteta državi Bosni i Hercegovini. Njegova loša reputacija u svijetu donosi štetu državi Bosni i Hercegovini, time i entitetima i našem društvu - kaže Duraković.

Potpredsjednik RS-a očekuje reakciju međunarodne zajednice. Boji se eskalacije ako se uđe u bespovratno stanje. Na terenu, kaže, razgovara s ljudima i ističe kako se i neki ljudi srpske nacionalnosti čude do koje mjere se Milorad Dodik radikalizirao u političkom smislu.

Kao poseban problem potpredsjednik RS vidi u tome što policija RS-a često izjavljuje da ne može nekome garantirati sigurnost, šaljući time poruku i Bošnjacima kao konstitutivnom narodu, LGBT populaciji i nevladinim organizacijama.

Status državne imovine

Smatra da svi politički akteri u RS, bez obzira na različlite političke poglede, moraju raditi na jačanju sigurnosti svih građana.

- Odmah nakon izjave policije o mogućem okupljanju LGBT aktivista, dolaze izjave predsjednika Dodika gdje on kaže da takve ljude ne želi u školama, blizu škola. Dakle, eksplicitne izjave koje daju za pravo nasilnicima. Svaka riječ ima svoju posljedicu, pogotovo kada dolazi od prvog čovjeka ovog entiteta. Ono što on 'ispucava' u javnost daje za pravo nasilnicima da urade neko nasilje gdje će im reći, ma možete vi šamarati čovjeka koji je homoseksualac, ili šta već. Neće vam niko ništa, jer ga i sam predsjednik ne voli - govori za BHRT Ćamil Duraković.

Napetost zbog rješavanja statusa državne imovine u RS postoji samo zbog toga, tvrdi Duraković, jer entitetu na naplatu dolazi preko milijardu i 200 miliona maraka raznih kredita.

"Ovo što sada radi na političkoj sceni je pokušaj pritiska da se ta imovina riješi na način da bi on nju mogao koristiti da je zalaže za neka dodatna zaduženja i to je primarni cilj zašto je imovina ovoliko bitna i tu je ključ svega. Dezavuiše se javnost da on želi imovinu kako bi odcijepio entitet. On samo traži imovinu da može njome raspolagati, upravljati i zalagati je. On želi da zalaže imovinu i ovo društvo vodi u dodatnu dubiozu", rekao je Duraković.