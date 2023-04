U Bihaću obilježena 31. godišnjica formiranja Armije RBiH

Svečanim postrojavanjem 2. pješadijskog puka bataljona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni "Adil Bešić" u Bihaću obilježena je 31. godišnjica formiranja Armije RBiH.



U ime Vlade Unsko-sanskog kantona prisutnima se obratio Mustafa Ružnić, premijer USK-a.

„Čestitam 18. godišnjicu Pješadijskog puka i 31. godišnjicu od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Danas se s ponosom sjećamo naših najvećih sinova i kćeri, koji su dali svoje živote. Upravo vama, mladim vojnicima, oni moraju biti uzor. A i nama, predstavnicima vlasti na svim nivoima, kada rješavamo naše svakodnevne probleme, da to radimo na uzoru njihove odlučnosti 1992. godine. I moramo se zapitati koliko smo mi spremni ostaviti sav svoj imetak, kuću i svoje najmilije i dati svoj život za domovinu. Moramo na tome više raditi. I svi naši redovi trebaju biti zbijeni kao ovi ovdje", kazao je Ružnić.

Na značaj herojske prošlosti za bolju budućnost ukazao je Jasmin Musić, predsjedavajući Skupštine USK-a.

„Bilo je vrlo važno stajati u redovima na zaštiti civilizacijskih vrijednosti u najtežim trenucima za Bosnu i Hercegovinu, a to je sigurno bila Armija RBiH. I sve ono što je radila od '92. do '95. je bilo u znaku slobode, jednakosti i opredjeljenja za ostvarivanje ljudskih, građanskih i svih drugih prava građana naše zemlje. Naša je obaveza da u budućnosti insistiramo da se te vrijednosti čuvaju i da ovi datumi ne budu samo sjećanje na herojsku prošlost i one koji su u toj borbi dali i živote, nego i putokaz za budućnost u kojoj ćemo dosegnuti ciljeve za koje se borila Armija RBiH, a oni su sažeti u slobodnoj, nezavisnoj, suverenoj i ravnopravnoj Bosni i Hercegovini", kazao je Musić.

Upriličen je i obilazak Muzeja 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga BiH, a delegacije su položile cvijeće na gradska mezarja i groblja i na mezar Irfana dr. Ljubijankića, ispred džamije Fethija u Bihaću.