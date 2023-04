Nedžad Bićo za "Avaz": Ako vlast ostane gluha, protesti će se dešavati u cijeloj BiH

Vlasti u BiH i dalje su gluhe na zahtjeve poljoprivrednika iz oba bh. entiteta, koji su na protestima prije desetak dana po ko zna koji put zatražili usvajanje mjera zaštite domaće proizvodnje. Prema riječima Nedžada Biće, predsjednika Udruženja poljoprivrednika FBiH, danas će biti obavljene konsultacije o narednim koracima, ali on ne isključuje mogućnost blokada u cijeloj BiH, pa i graničnih prijelaza.



- Niko se ne oglašava ni oko čega. Oni se bave kadroviranjem, politikom, njih poljoprivreda puno ne interesuje. Tražili smo prijem kod ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca, jer to je Ministarstvo koje treba pokrenuti inicijative prema Vijeću ministara, pa ako se ništa ne desi, mi ćemo se dogovoriti. Bilo je i ranije najavljeno da će se protesti dešavati u cijeloj BiH, pa čak do blokade granica. Ako oni nisu u stanju zaustaviti taj uvoz, mogu to uraditi poljoprivrednici - kaže Bićo za portal "Avaza".

Plavi dizel

Podsjetimo, na početku proljetne sjetve udruženja poljoprivrednika iz FBiH i RS zatražila su zaštitu domaće proizvodnje, od uvođenja "plavog dizela" do prelevmana i carina. Bićo podsjeća da je riječ o mjerama koje poduzimaju sve zemlje regiona i svijeta.

- Mi ovisimo o uvozu i bit ćemo ovisnici još dugo na ovaj način, ali takve mjere možemo imati bar u onom dijelu gdje imamo proizvodnju. Evo sad će početi prispijevati povrće, bit će ga dovoljno za jedan period i za taj period treba uvesti prelevman i carinu. Propade nam proizvodnja zbog uvoza. Za "plavi dizel" isto nema sluha. Sipa se gorivo u poljoprivredne mašine kao da su najskuplja auta, iako ne koriste ni autoput ni brzu cestu - ističe Bićo za "Avaz".

Jedinstven nastup

Jedina dobra stvar u sumornoj svakodnevici bh. poljoprivrede je jedinstven nastup udruženja iz oba entiteta. Očekuju formiranje institucije i na nivou države, koja bi se bavila njihovim problemima.

- Iz RS se protive formiranju Ministarstva poljoprivrede BiH, jer neće da prenose nadležnosti. Nema veze, napravi instituciju pa neka se zove "kanta", ali neka bude institucija koja će se baviti svima nama, preko koje će nam dolaziti 100 miliona maraka godišnje nepovratnih sredstava. Mi ovako gubimo 50 miliona eura godišnje zbog toga što oni nisu u stanju, niti hoće uopšte da se dogovore - zaključuje Bićo za "Avaz".