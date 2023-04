Incident na protestima u Bijeljini, Boško Radić napao Nedžada Biću: "Šta ćeš ti ovdje?"

Na današnjim protestima u Bijeljini dogodio se incident kada je verbalno napadnut predsjednik Udruženja poljoprivednika iz FBiH Nedžad Bićo od strane poljoprivrednika Boška Radića iz RS, saznaje portal "Avaza".



- Nije bio fizički napad, ali je žalosno što je to bilo sve ispred policije, a oni nisu reagirali. Pitao me je što ja dolazim tu na proteste, jer sam iz Federacije. Prilikom mog dolaska, čovjek me je presreo s automobilom i izađe s riječima "Šta ćeš ti ovdje, šta dolaziš?". Njega poznajem iz viđenja i znam da dolazi iz udruženja, čini mi se "Selo Semberije". To je političko udruženje. Rekao sam mu "A zašto to ne bih dolazio, jel to zabranjeno?" – rekao je Bićo za portal „Avaza“.

Izraziti solidarnost

Bićo je s kolegama došao da izrazi solidarnost poljoprivrednicima iz RS.

- Mi zajedno funkcionišemo već godinama s ovim udruženjem iz Bijeljine. To je vodeće udruženje koje broji najviše članova i mi smo s njima odavno u saradnji i normalno, podršku dajemo i neke zajedničke stavove imamo. Nismo došli da se miješamo u to tamo njihovo, nego samo ovo što smo dogovorili da potpišemo memorandum o zajedničkom nastupanju – poručio je on.

Potpisan sporazum

Ipak, sporazum o zajedničkom zastupanju poljoprivrednika iz cijele BiH, koji se najviše odnosi na borbu protiv uvoznih lobija potpisala su danas udruženja poljoprivrednika iz FBiH i RS tokom protesta u Bijeljini.

- Usaglasili smo se. To su ona Dodikova udruženja. Čovjek se zove Boško Radić i on je u njihovom udruženju koji je i protiv Federacije i protiv protesta i svega – zaključio je Bićo za "Avaz".