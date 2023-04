Hafiz Tulek za "Avaz": Lejletul-kadr je prilika da krenemo u svom životu raditi pozitivne stvari

Hafiz Aid ef.Tulek, direktor Karađoz-begove medrese u Mostaru kaže da vjernici s radošću iščekuju mubarek noć Lejletul-kadr.



U razgovoru za portal „Avaza“, hfz. Tulek podsjeća da je Lejletul-kadr najvažnija noć jer je u njoj počela objava Kur'ana časnog, posljednje Božije riječi upućene čovječanstvu preko Muhammeda a.s.

Važna noć

- Zapravo Kur'an je došao da potvrdi sve prethodne objave koje su dolazile prethodnim Božijim poslancima, tako da je to jedan kontinuitet pokornosti uzvišenom Bogu i na takav način mijenja svijest ljudi koji žele da budu njemu pokorni. Stoga je jako važna ova noć, a s druge strane ona se može posmatrati kao noć vrijednija ili važnija od 1.000 mjeseci, što je 83 godine tako da zbog toga svaka vrsta dobrih djela, ibadeta ,namaza i ostalog je jako važna i vrijedno da se u odabranoj noći čini ibadet da bi čovjek stekao Božiju milost-govori hfz.Tulek.

Naglašava da je noć Lejletul-kadr prilika da preispitamo svoje duhovno stanje.

-To je prava prilika, u tom kontekstu, da se popravimo, da krenemo u svom životu raditi pozitivne stvari i da više slijedimo Kur'an i našeg poslanika Muhammeda a.s. Zapravo i sama činjenica da je post propisan u ramazanu, druge godine po Hidžri, nam govori da je odabrani mjesec takav, a svrha posta jeste da budemo ljudi kada završimo sa ibadetom - navodi on.

Centralna svečanost

U Mostaru će večeras nakon zajedničkog iftara i teravih-namaza centralna svečanost obilježavanja mubarek večeri Lejletul-kadr za područje mostarskog Medžlisa IZ-e biti održana u Karađoz-begovoj džamiji, što je za našeg sagovornika poseban osjećaj. Hfz.Tulek posebno ukazuje na to kako je u mubarek noći Lejletul-kadr lijepo činiti razne ibadete.

- Nakon noćnog namaza vjernici u svojim kućama klanjaju dobrovoljni namaz, uče Kur'an časni, uče dove, sve do pojave zore. Dakle, to je jedna duhovna okrepa svih nas koji iščekuju ovu noć - kaže hfz.Tulek.