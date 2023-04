"Avazov" vremeplov: Evo šta je 2007. godine poručio bivši glavni sekretar NATO-a Jap de Hop Shefer

Upitan koliko je BiH daleko od ulaska u NATO, on smatra da budućnost jugoistoka Evrope leži u euroatlantskim integracijama, te da se to u potpunosti odnosi na BiH. Dodaje da je prvi korak već učinjen ulaskom BiH u PfP, što je, kako ističe, svim srcem podržao i on sam.

- Jednostavno, to se neće desiti. BiH je sada čvrsto na putu stabilnosti koja se ogleda kroz postepeno smanjenje broja stranih vojnika u vašoj zemlji. Kada je Kosovo u pitanju, niko ne treba ni najmanje sumnjati da su NATO, odnosno KFOR spremni i sposobni provesti mandat koji im je dat - da osiguraju bezbjedno okruženje za sve građane kako tokom, tako i nakon procesa definiranja statusa - ističe generalni sekretar NATO-a.

Bolji rezultati

Komentirajući problem lociranja optuženih za ratne zločine, Shefer kaže da je to - u prvom redu - obaveza domaćih vlasti.

- Oni to duguju ne toliko međunarodnoj zajednici, koliko vlastitim građanima. Na neki način, članstvo u PfP-u samo pojačava neophodnost da se svi zločinci pohapse. Mi ćemo pažljivo pratiti aktivnosti vaših vlasti u tom smislu. Isto tako, NATO će nastaviti podržavati vaše vlasti u tim aktivnostima. Želim vidjeti bolje rezultate u ovoj oblasti. Optuženi za užasne zločine moraju se suočiti s pravdom, mora im se suditi pred Tribunalom u Hagu – naglasio je Shefer.

Poruka bh. liderima

- Dobro došli u PfP! Dobrodošli u euroatlantsku porodicu! Taj čin uključenja vaše zemlje jasan je znak napretka koji je postignut, ali i platforma kako bismo zajedno uradili mnogo više. NATO će vam biti na raspolaganju, spreman da pomogne u provođenju reformi koje želite. Mi smo tu da vam pomognemo, ali posao morate uraditi vi. Jedini način da se ide u proces euroatlantskih integracija je kroz multietnički pristup. Nema drugog načina za napredak, poruka je koju će bh. liderima generalni sekretar NATO-a saopšiti danas.

Stanje u Afganistanu nije „sve gore“

Odgovarajući na pitanje da li će od bh. vlasti tražiti slanje vojnika u Afganistan, s obzirom na to da je stanje u toj zemlji sve gore, Shefer je istaknuo da ne smatra kako je „stanje sve gore“.

- Da, izazovi jesu veliki. No, Afganistan je prošao veliki put od zbacivanja talibanskog režima 2001. godine. To više nije država u nestajanju niti skrovište za međunarodne teroriste. Tamo su održani predsjednički, parlamentarni i izbori za skupš tine provincija. Žene su dobile svoje mjesto u svim sferama života - od javnosti do škola i parlamenata. Ekonomija je u usponu. Provedeno je na stotine projekata rekonstrukcije i razvoja. Sve su to sasvim konkretni znaci napretka. Ipak, još je mnogo posla pred nama. Što se tiče eventualnog učešća trupa BiH u ISAF-u, ta odluka je u potpunosti u rukama vaših vlasti. Naravno, svaki doprinos je dobrodošao. On bi istovremeno bio znak da BiH sve više doprinosi međunarodnoj sigurnosti, što je značajan pomak u odnosu na vrijeme kada je BiH samo koristila tu vrstu pomoći - smatra Shefer.