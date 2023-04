Suđenje Cikotiću: Ministarstvo odbrane "pogodovalo" zagrebačkom "Scoutu"

U nastavku suđenja bivšem ministru odbrane Selmi Cikotiću, vještak Tužilaštva Bosne i Hercegovine ukazao je na friziranje cijena prodaje vojne opreme, čime se pogodovalo kupcu.

U nastavku iznošenja nalaza i mišljenja, vještak Berko Zečević je naveo da je u periodu prodaje municije, oružja i naoružanja zagrebačkoj firmi "Scout", postojala komisija koja je vršila kontrolu kompletnog procesa i da je tender bio objavljen u "Slobodnoj Dalmaciji" u Hrvatskoj.

Četiri ponude

Zečević je rekao da su tada Ministarstvu odbrane BiH stigle četiri ponude, od kojih je najpovoljnija bila od domaće firme "Bruning", ali je na tenderu, ipak, pobijedila zagrebačka firma "Scout" s ponudom od gotovo milion i 550 hiljada konvertibilnih maraka (KM). Rok isporuke je trebao biti šest mjeseci od potpisivanja ugovora, što se u konačnici nikada nije desilo.

Obrazloženje je tada bilo da se radi o zastarjeloj vojnoj opremi, iako je u ugovoru navedeno da reklamacija neće biti prihvaćena. Ugovor je, navodi Zečević, imao niz tačaka, a posebno se referisao na certifikaciju, s obzirom na to da je ta vojna oprema imala “širok spektar municije i oružja“.

- To nije bilo tako, to je sve trebalo biti u roku od šest mjeseci. Od 2003. do 2023. to nije izvršeno - rekao je Zečević u izlaganju.

Prema izvještaju, problem je nastao kada je Ministarstvo odbrane BiH počelo snositi troškove za održavanje vojne opreme, iako se ugovorom kupac obavezao na to. Ukupna cijena od milion i 550 hiljada maraka nije smjela biti podložna promjenama, što se na ovaj način dešavalo.

Parcijalna isporuka

Zečević kaže da je tome doprinijelo što se nije znalo koliko šta vrijedi po jednom komadu i jer se kompletna oprema nije isporučila odjednom već parcijalno. Drugi problem je nastao kada je firma "Scout" počela reklamirati robu, iako je navedeno da se to ne smije raditi.

Državni tužilac Mladen Furtula pitao je vještaka koja je hronološki bila uloga Ministarstva odbrane, na šta je Zečević odgovorio da je Ministarstvo tada formiralo komisiju koja je sačinila tabelu popisane vojne opreme, koja se na kraju nije slagala s tabelom iz osnovnog ugovora. On je naveo da je našao niz odstupanja, naročito jer je predstavnik firme "Scout" bio jedan od članova komisije.

Firma "Scout" nije tada ni mogla izvoziti vojnu opremu jer nisu bili certificirani, tako da su morali angažovati drugu firmu. Samim tim, izvoz kupljene vojne opreme vršio se parcijalno, zbog čega je došlo do odstupanja.

Vještak je naveo da je iz tabele iz 2005. uočio da su odstupanja iz osnovnog ugovora i tabele Ministarstva gotovo 120.000 maraka razlike.

- Ova tabela je frizirana i prilagođena da cijena raste - pojasnio je u izlaganju.

Odobrena isporuka TRZ Hadžići

On je naveo da je firma "Scout" dostavila pismo Ministarstvu odbrane u kojem traži da Tehničko-remontnom zavodu Hadžići (TRZ) isporuče 1,1 miliona municije, jer ističe rok za isporuku iz njihovog ugovora, iako Ministarstvo nije bilo potpisnik nikakvog ugovora sa TRZ-om.

Ministarstvo odbrane odobrilo je tu isporuku, koja se nije slagala s prvenstvenim ugovorom između Ministarstva i "Scouta". Tužilac Furtula je vještaka pitao kolika je vrijednost toga, a on je rekao da je najmanje 110.000 maraka išlo samo u korist "Scouta".

- TRZ Hadžići i "Scout" su imali ugovor iz 2009., što je čak i prije isporuke vojne opreme iz Ministarstva odbrane, tako da se to ranije planiralo - naveo je Zečević.

Nalazom je utvrđeno da je TRZ preuzeo čak i dio municije koji nije predviđen ugovorom, što postoji u zapisnicima iz Ministarstva odbrane BiH, s tim da su se mijenjali nazivi. Zečević nije siguran da li su to bile štamparske greške ili je neko usljed neznanja to napravio. Oprema koja je u konačnici stigla u "TRZ Hadžići", rekao je Zečević, mnogo je skuplja od opreme iz prvobitnog ugovora između Ministarstva odbrane BiH i "Scouta".

Zamjena oružja

U završnom izlaganju vještaka navedeno je da je došlo do zamjene naoružanja, gdje su se aneksom ugovora mijenjale stavke o broju naoružanja, što je bilo suprotno ugovoru.

Tu je posebno izdvojio rakete "128 plamen" a njihova cifra – 20 hiljada – ranije nije spominjana. On je naveo da se dotadašnje 62 rakete mijenjaju za 20 hiljada novih raketa, koje nemaju istu funkciju i svrhu. Prvobitne "plamen" 62 rakete su osvjetljavajuće koje nemaju veliku razornu moć i koriste se u mornarici, dok su novih 20 hiljada modernije, izuzetno razorne moći i mnogo skuplje u prodaji.

U poređenju s cijenama, rekao je da prvobitne rakete koštaju 11 maraka po komadu, dok su druge kupovane za 1.000 marka po komadu. On je vještačenjem došao do srednje i najniže cijene od 136 američkih dolara po komadu.

Međutim, tu je došlo do novog problema jer je Državno ministarstvo ekonomskih i vanjskih odnosa moralo konsultovati Ministarstvo sigurnosti, jer se radi opasnom naoružanju, što se nikada nije desilo.

Razlika između "skupljih" i "jeftinijih" raketa

U nastavku je vještak obrazlagao razliku između "skupljih" i "jeftinijih" raketa, a u završnici je rekao da je komisija Ministarstva odbrane potvrdila cijene koje ne odgovaraju stvarnosti i da su se štimale cijene u korist firme "Scout".

Optužnica tereti Cikotića da je u periodu od 2009. do 2011. godine – u dogovoru s drugim licima, s ciljem pribavljanja koristi – iskoristio službeni položaj i pogodovao firmi “Scout” iz Zagreba.

Kako se navodi, Cikotić je, suprotno Sporazumu o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama nad pokretnom imovinom iz 2008. godine i odlukama Predsjedništva BiH, donio i potpisao dvije odluke o odobravanju isporuke, odnosno zamjene roba, te četiri rješenja o isporuci municije. Prema optužnici, on je zaključio četiri aneksa na osnovne ugovore o prodaji neperspektivnog naoružanja i municije zaključene 2003. i 2004. godine.

Nastavak suđenja zakazan je za 16. maj, kada će vještaka ispitati odbrana.