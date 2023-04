Uz podršku TIKA-e: Otvoren kulturno-vjerski kompleks za Bošnjake u Čapljini

Moderan kulturno-vjerski kompleks na području Medžlisa islamske zajednice Čapljina, na lokalitetu Vrhovnik, svečano je otvoren uz prisustvo brojnih uglednih gostiju iz Bosne i Hercegovine i Turske, javlja Anadolija.



Riječ je o projektu koji je sufinansirala TIKA, doniravši sredstva za obnovu objekta koji je prethodno kupio Medžlis. Uz to, TIKA je donirala sredstva i za kupovinu kompletnog inventara. Radi se o objektu koji će imati više namjena, i koji će ubuduće biti centar zbivanja u ovom dijelu Čapljine kada je riječ o Bošnjacima.

Generacijski san

- To je teško iskazati u jednoj rečenici, ali ovo je uistinu ostvarenje naših snova. Generacijski san od vremena povratka u grad Čapljinu. Već smo u proteklih desetak godina razmatrali koja bi to lokacija na području Medžlisa bila koja bi adekvatno odgovorila na sva pitanja. Za sve uzraste na prostoru Čapljine. Procijenili smo da je to ova lokacija. Kada se kaže "Vrhovnik", samom riječju se mnogo kaže, ne samo za nas, već i šire. Znamo da je ovo lokacija na kojoj se stoljećima odvijao kulturni i vjerski život do agresije. S ovim projektom to se nastavlja i dalje. Hvala Allahu da je ovo vakufska lokacija koju nikad niko nikad neće moći pogaziti i pregaziti na ovim prostorima. Objekat je sadržajno, kao i sala i sve što se dalje planira graditi - kompleks koji će zadovoljiti sve potrebe kada su u pitanju svi uzrasti Bošnjaka na ovom prostoru - izjavio je imam Adem efendija Šuta.

Svečanu vrpcu presjekli su bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, mostarski muftija Salem efendija Dedović, zamjenik predsjedavajućeg TIKA-e Mahmut Cevik te konzul Turske u Mostaru Yasar Ergun.

Čuvanje tradicije

- Skoro dvadeset godina često dolazim u Bosnu i Hercegovinu, radeći na projektima razvojne podrške ovoj zemlji. Posjetio sam mnoga mjesta, a danas sam prvi put u Čapljini, mjestu bogatih kultura i identiteta. Zaista sam veoma sretan što su naši prijatelji Bošnjaci dobili mjesto gdje će moći čuvati i graditi svoj identitet. Ovaj kulturni centar čije smo otvorenje obilježili će biti bitno mjesto s jakom ulogom i funkcijom u čuvanju i građenju bošnjačkog identiteta i njegovog prenošenja na mlađe generacije - rekao je Cevik.

Uputio je poruku Bošnjacima Čapljine da u budućnosti budu jedinstveni i njeguju i čuvaju svoju tradiciju.

- Narodi postoje zajedno sa svojom kulturom. Narod bez kulture ne može opstati, a vi ćete ovdje čuvati i razvijati svoju kulturu, prenositi je na nove generacije i na taj način jačati poziciju Bošnjaka. Zaista sam veoma počastvovan što sam ovdje i želim svima zahvaliti koji su imali ulogu i dali doprinos u realizaciji projekta na čelu s bivšim predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefikom Džaferovićem - dodao je Cevik.

Nakon svečanog čina prisutni su zajedno iftarili te izrazili radost zbog dolaska nastupajućeg Bajrama.