Džambas: Samo je SDA profitirala nametnutim izmjenama Izbornog zakona, neka ih slobodno Šmit poništi

O tome mogu li domaći akteri riješiti ustavno-pravnu i političku situaciju u Federaciji ili čekaju rješenje OHR-a - govorili su gosti emisije Odgovorite ljudima na FTV-u.

- Na prošloj, vanrednoj sjednici Zastupničkog/Predstavničkog doma smo bili u situaciji da je pred nas došao dva sata prije sjednice prijedlog DF-a za izmjene Ustava. Taj prijedlog faktički bi tek trebao, nakon što bismo mi raspravljali na Predstavničkom domu, ponovo ići Ustavnoj komisiji koja bi opet morala razmatrati i dati svoje mišljenje o tome - pojasnio je u SDP-ov zastupnik Belmin Zukan.

On je istakao kako bi bilo neodgovorno u dva sata pogledati prijedlog i uputiti ga Ustavnoj komisiji - jer nije bilo dovoljno vremena da ga razmotre: "Ali kolege iz NES-a i SBiH su pripremile jedan zaključak kojim su obavezale upravo tu Ustavnu komisiju da prođe kroz te prijedloge, između ostalog i ovaj DF-ov, i uputi više njih ili onaj koji Komisija bude smatrala da je najbolji. Ono što sam ja primijetio u tom dokumentu koji je iz DF-a došao da on sam po sebi ima određene manjkavosti. U svojoj biti on ima dobru namjeru, govori čak i o vanrednim izborima na nivou FBiH, ali nedovoljno precizno i čak se postavlja pitanje kakvi bi ti vanredni izbori u FBiH bili - samo u Zastupničkom domu ili bi ostala ista volja u Domu naroda".

Domaće rješenje

Delegatkinja HDZ-a u Domu naroda FBiH Zdenka Džambas je kazala da pozdravlja da se dođe do rješenja bez visokog predstavnika.

- Međutim, kao članica, bila sam u Domu naroda države, formirana je bila interesorna radna grupa i ništa od toga nije bilo. Ja ovdje ne vidim da će se nešto moći riješiti na brzinu. Dirati Ustav, procedura, ne znam koliko će dugo Schmidt trpiti da se dogovaramo da se ne bi dogovorili. Iz tog razloga vremena nema – kazala je ona.

Mišljenja je da HDZ nije ništa dobio nametnutim Šmitovim izmjenama.

- HDZ je prethodno prije toga imao svojih 14 ljudi i sada ima isto tako. Jedino šta je on pomaknuo sa onih šest, trećina da odlučuje ko će biti predsjednik Federacije, što nema nigdje na svijetu da trećina nekog kluba odlučuje, on je to pomjerio hajde na 23, pa sa 11 došao približno na pola da imate trebate imati toliko zastupnika da možete predložiti nekoga – rekla je ona.

Samo je SDA profitirala

Zdenka Džambas je nakon toga iznenadila izjavom u kojoj je rekla da poziva visokog predstavnika Kristijana Šmita da vrati sve na stanje iz 2.10., prije nametanja odluke.

- Jedino je ovom promjenom SDA profitirala jer je podigao na 11, znači skoro pola, oni su došli do broja 11 odnosno 13. Da on to nije nametnuo ne bi mi danas Lendu imali za dopredsjednika, nego bi imali nekog iz SDP-a, ne znam koga. Evo hajde nek vrati, neka vrati to na stanje 2.10., nama se ništa neće promijeniti. Mi ćemo opet ići sa Lidijom Bradarom jer imamo dovoljan broj ljudi u domovima naroda – istakla je ona.