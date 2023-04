Mnogobrojni vjernici klanjali bajram-namaz u Ferhadiji

U Ferhat-pašinoj džamiji u Banjoj Luci mnogobrojni vjernici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva jutros su klanjali namaz povodom Ramazanskog bajrama, javlja Anadolija.



Nusret Abdibegović, muftija banjalučki u obraćanju medijima nakon bajram-namaza rekao je da mu je drago da iz Banja Luke mogu jutros poslati bajramske čestitke.

Veliki dan

- Podijeliti radost sa svim ljudima koji danas osjećaju da se mi nalazimo u velikom i svetom danu jer smo protekli period od mjesec dana prošli hodom duhovnog uzdizanja, zrenja i spoznajnih vrijednosti koje se otprilike oslikavaju u tome da prirodna svjetlost ima određeni limit i dimenziju i doseg, a dugovna dimenzija nema ograničenja i ona stiže i vodi čovjeka izravno Gospodaru svjetova - rekao je on.

Dodao je da su u mjesecu ramazanu pokazali da u njima postoji ljubav i snaga da budu postojani onako kako se od njih očekuje i kako su od predaka naslijedili.

- Danas smo kazali da pred sobom imamo nekoliko odgovornosti. Prva odgovornost je prema vjeri, prema Bogu i onome čemu nas Bog naučava - rekao je Abdibegović.

Istakao je da je druga odgovornost je prema užoj porodici, a treća prema široj rodbini.

- Četvrta je dimenzija svakako ona koja podrazumijeva komšiluk, prijatelje i poznanike. Čini mi se da je bosanski prostor razvio kult komšiluk, prijatelja i poznanika. To se mora njegovati, to se mora zavijati jer to je jedna potreba multikulturalnosti i multikonfesionalnosti ovog prostora. Čini mi se da ne bismo mogli jedni bez drugih živjeti i da bi ostavili jednu veliku prazninu - kazao je muftija banjalučki.

Kulturno naslijeđe

Istakao je da je posljednja obaveza čuvanje onoga što smo naslijedili, misleći na mir, suživot, kulturno naslijeđe i ljubav prema domovini, odnosno zavičaju.

Banjalučanin Irfan Đelić danas se osjeća blagoslovljeno, nakon što je ispratio mjesec ramazan, najvažniji godini.

- Ovom prilikom želim svim muslimanima širom svijeta čestitati Bajram sa našim pozdravom Bajram šerif mubarek olsun - rekao je Đelić.

Među mnogobrojnim vjernicima u čuvenoj banjalučkoj džamiji danas je bio i Ekrem Jusufović koji živi u Švedskoj, a praznik će proslaviti sa porodicom, djecom i rodbinom.

- Da bude mira i da bude sve kako treba, sve vjere da budu normalno i da živimo kao što smo prije živjeli. To je jedino cilj svega ovoga - rekao je Jusufović.