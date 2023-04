Helez o prijetnji Dodika da će izvesti policiju na entitetsku granicu: To bi bili glineni golubovi

Ministar odbrane BiH Zukan Helez bio je gost Face televizije gdje je kazao da ako Milorad Dodik izvede policiju na entitetsku liniju da bi oni bili „glineni golubovi“.

On je kazao da se BiH neće ništa desiti i da je on siguran u to.

- Ja želim vrlo otvoreno i javno da kažem. Ja imam otvorenu i javnu komunikaciju, recimo sa Tegeltijom i Košarcem, ali ukoliko se desi da Dodik izvede policiju, to bi bili „glineni golubovi“. Mi bi uspostavili vrlo brzo ustavnopravni poredak - poručio je Helez.

Narušavanje ustavno-pravnog poretka

Ističe da on nije osoba koja se dopisuje s Dodikom, nego da ima plan za takve stvari.

- Molim Boga da to ne uradi, a posebno za te ljude koje bi tu poslao. Izaziva nešto što udara na temelje BiH. Mislim da bi to bio kraj RS-a. Da radi pravosuđe svoj posao, da radi Tužilaštvo svoj posao, to je narušavanje ustavno-pravnog poretka države. Ne brani se BiH deklaracijama, već u institucijama. Brani je Parlament, brani je Predsjedništvo BiH - kazao je Helez.

Dopisnici Milorada Dodika

Izjavio je da postoji nešto što on naziva "DMD" – dopisnici Milorada Dodika.

- Od tih dopisivanja nema ništa. Poručujem Dodiku da se okrenemo rješavanju problema u BiH. DMD služi samo kvazipolitičarima da dobijaju poene – istakao je.

Ponovio je da ne zna zaista koji su planovi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Ne znam kako i šta misli Vučić i to me ne zanima, ali ako se umiješa Vučić to je onda intervencija druge države, to je jasno ko dan. Ja ne obilazim svijet džaba. Oni kažu da se to neće desiti, a ukoliko se to desi onda se uključuju i druge države i zato mislim da ne smije – dodao je Helez.