U većem dijelu BiH danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje sa zapada.



Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući u Bosni. Vjetar slab, u većem dijelu zemlje, zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 24 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne su mogući slabi lokalni pljuskovi.

Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 21 stepen Celzijusa.