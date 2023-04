Gradsko vijeće Sarajeva usvojilo odluke o sufinansiranju devet kulturnih manifestacija

Gradsko vijeće je dalo saglasnost gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Grada Sarajeva i Grada Bakua, Republika Azerbejdžan.



Glavni gradovi Bosne i Hercegovine i Republike Azerbejdžan uspostavili su pobratimske odnose 1972. godine, a potpisivanjem ovog Memoranduma obnovit će se dugogodišnje azerbejdžansko-bosansko prijateljstvo koje je obilježeno realizacijom projekata u oblasti kulture, ekonomije i infrastrukture, kao i humanitarnih projekta u Bosni i Hercegovini i regiji, saopćeno je iz Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Ulica Grada Bakua

U gradu Sarajevu ovo prijateljstvo, između ostalog, obilježeno je i postojanjem ulice Grada Bakua te Parka prijateljstva u naselju Dobrinja V.

Potpisivanjem Memoranduma otvorit će se i nove mogućnosti i unapređenje prijateljskih odnosa i saradnje u raznim oblastima, kao što su turizam, sport, kultura, obrazovanje, komunikacijske i informacijske tehnologije, te trgovinska i ekonomska saradnja, a na dobrobit građana dva grada.

Na današnjoj sjednici nije usvojena Odluka o osnivanju Službe Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Usvojen je Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2022. godini.

Gradski vijećnici su usvojili odluke i dali podršku sufinansiranju devet kulturnih manifestacija od značaja za grad Sarajevo u tekućoj godini i to 8. Međunarodni festival književnosti „Bookstan. No East. No West. 2023“, 14. Balet Fest Sarajevo 2023, 29. Sarajevske večeri muzike SVEM 2023, 9. Festival dječje umjetnosti FEDU 2023, 27. Festival „Baščaršijske noći 2023“, 63. Internacionalni teatarski festival MESS 2023, Međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo 2023, Sarajevo Big Band 2023 i 62. Međunarodni književni festival „Sarajevski dani poezije 2023“.

U nastavku sjednice, usvojen je zaključak kojim se Nacrt odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću upućuje u javnu raspravu. Nova predložena lokacija na koju se planira postaviti spomenik se nalazi na Pofalićima, uz glavnu gradsku cestu, a gradonačelnica će istovremeno pristupiti traženju nove odgovarajuće lokacije i njenom pripremanju za buduće premještanje ovog spomenika, u skladu sa značajem spomenika i gradskim propisom.

Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju o implementaciji Plana djelovanja za mlade.

Vječna vatra

Nastavljena je praksa redovnog informisanja Gradskog vijeća, a time i javnosti o realizaciji gradskih projekata. Vijećnici su informisani o izgradnji biciklističke staze na području općine Novo Sarajevo i realizaciji projekta „Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacije objekta bivše zgrade SDK kod Vječne vatre“.

Primljene su k znanju i Informacija o postupku uknjižbe objekta Vijećnice, Informacija o postupku naplate sredstava iz bankovne garancije po ugovoru o javnom dočeku Nove 2023. godine, Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području grada Sarajeva u školskoj 2021./2022. godini i Informacija o upisu učenika u srednje škole na područja grada Sarajeva u školskoj 2022./2023. godini.

Gradsko vijeće je upoznato i o aktivnostima koje je Grad Sarajevo poduzeo na zaštiti sarajevskog ćevapa kao autohtonog domaćeg proizvoda.