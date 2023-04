Miljan Kovač za "Avaz": Svaki pokušaj secesije RS vodio bi ka njenom nestanku

Iako izgledaju sve radikalniji, retorika i potezi Milorada Dodika, poput onih kojima svjedočimo ovih dana, stalno su prisutni u njegovoj političkoj karijeri. Ovo je za "Avaz" izjavio novinar iz Banja Luke Miljan Kovač komentirajući zaključke sjednice NSRS.



- Stalno kreiranje kriza u BiH od strane Dodika, ali Bogami uz podršku njegovih koalicionih partnera iz Sarajeva, bez obzira da li se radilo o SDA ili osmorci, uvijek se ta loptica prebacuje tamo ovamo. Međutim, on je taj koji kreira nove krize, izmišlja nove momente, diže tenzije, a iza svega se krije nešto od čega građani BiH ne trebaju strahovati - kaže Kovač za "Avaz".

Nema snagu

On smatra da Dodik nema snagu da izazove nešto opasnije od ovoga što trenutno radi, iako i na taj način nanosi veliku štetu svim građanima ove države.

- Država ne funkcioniše zbog njegovog ovakvog ponašanja, ali odgovornost je i na međunarodnoj zajednici koja bi morala radikalnije djelovati. Bez obzira što stalno govore da građani BiH moraju preuzeti odgovornost i izboriti se za promjene, jer mi očigledno nismo sposobni da to sami uradimo. Na kraju krajeva, međunarodna zajednica je kreirala BiH u ovako uređenu državu - ističe Kovač za "Avaz".

Otcjepljenje nije moguće

Uvjeren je da otcjepljenje RS od BiH nije moguće, kako zbog međunarodne zajednice tako i zbog reakcije koju bi taj korak izazvao u BiH.

- Svaki pokušaj secesije RS vodio bi ka nestanku RS. Takvi planovi pogubni su, prije svega, po RS. BiH je na ovaj način uređena u Dejtonu, sviđalo se to nekome ili ne. Pokušaj secesije ne bi imao podršku ni od koga, a ubijeđen sam da Dodik, kada bi zaista krenuo u secesiju, ne bi imao podršku ni od Srbije. Mislim da to, mada je postalo otrcano ponavljati, njemu i nije cilj. Osnovni problem Dodika i režima na čijem je čelu je finansijski. Ovdje više nema para, prispjevaju rate, a kredita više nema i iza ove priče stoji pokušaj njegove trgovine s međunarodnim faktorom. Uostalom, to se vec dešavalo - ističe Kovač.