FHMZ: Danas sunčano, ujutro moguća magla

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano uz umjerenu naoblaku. Prolazno sredinom dana može biti i pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena.

U Sarajevu većinom sunčano uz umjerenu oblačnost. Prolazno može biti i pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 2 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka oko 15 stepeni.

Narednih dana oblačno sa kišom

U petak, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Prolazna slaba kiša u Bosni se očekuje tokom noći na subotu. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 stepeni, na jugu zemlje do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena.

U subotu, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana širom zemlje se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena.

Biometeorološka prognoza

Uz povoljniju biometeorološku prognozu većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Hronični bolesnici također neće imati jačih tegoba, ali bi tokom jutarnjih sati trebali biti oprezniji, zbog osjetno nižih temperatura u odnosu na ostatak dana. Povremeni porast naoblake, mogao bi uzrokovati manje probleme meteoropatama. Savjetujemo Vam da se slojevito odjenete, kako bi se po potrebi raskomotili.