Nikšić nakon imenovanja: Pružit ćemo ruku svima

Nermin Nikšić danas je na sjednici Predstavničkog doma potvrđen kao novi premijer FBiH, a nakon sjednice se obratio medijima.

- Ljudi su zaboravili da je vlada 2010. i 2014. bila SDP i SDA. Zaboravili su da je tada eliminisan HDZ odlukom visokog predstavnika. Pokušavamo izgraditi institucije i da konačno nakon agresije počnemo graditi BiH. Odoše nam ljudi. Čuli ste iz ekspozea da smo definitivno prvi na listi na kojoj ne želimo biti, kao zemlja koja je ostala bez najvećeg broja svojih stanovnika. Ako to nije alarm da se uozbiljimo svi u oba entiteta, ne znam šta je - rekao je Nikšić.

Nikšić se osvrnuo i na ekspoze i program Vlade FBiH, a kako je kazao, program je ambiciozan, a ekspoze je obradio sve ono što je obuhvaćeno programom.

- Ja govorim da mjesecima radimo na programu, mjerama, stvarima kojim želimo da radimo. Imamo više od 50 stranica programa i prioritetnih mjera. Ako program nije preambiciozan, onda će sigurno podbaciti. Ja spadam u ljude koji smatraju da treba postavljati visoke ciljeve i pokušati doći to njih – kazao je Nikšić.

Pritisci na Uzunovića

Nikšić je govorio i o pritiscima na zastupnike uoči današnje sjednice. Kazao je da je legitimno da SDA protivi prepuštanju vlasti, jer znaju šta gube.

- Znam kakvim je pritiscima bio izložen Kenan Uzunović. Insistirat ću na tome da istražni organi procesuiraju napadače. Moramo se naučiti šta je demokratija, parlament. Imali smo danas više prilike slušati u Parlamentu o pravima naroda. Ne smatram da je iko manje pripadnik bilo kojeg naroda, a pogotovo neće biti manji pripadnik ako ostvarimo svoje ciljeve. Smatram da se kvalifikujete da ste dobar pripadnik naroda ukoliko radite dobro svoj posao i časno i pošteno provodite politike. Mogu pretpostaviti da neke žulja to što će neki zakoni biti u visokim prioritetima ove vlade - istakao je Nikšić.

Što se tiče ministara, kazao je da je uvjeren da ima i boljih rješenja, ali kako kaže, nekad se moraju progutati i gorke pilule.

- Uvjeren sam da ima jako puno ljudi u BiH koji bi mogli biti dobri premijeri kao i ja, pa i bolji. Tako je i sa ministrima. Imamo ono što imamo, stvari koje morate i progutati da bi došli do nečega. Insistirat ću na tome da nećemo biti vlada koja će se osvrtati na prethodni period već ćemo raditi po svom programu – kazao je.

Otvoreni za kritike

Nikšić je kazao da bi volio da i SDA sarađuje s novom vladom kada je riječ o novim mjerama, prijedlozima, ali i kritikama.

- Otvoreni smo za sve kritike, prijedloge i saradnju. Bio bih sretan da SDA pređe Rubikon i postane opozicija kakva smo bili mi kao SDP. Naravno, imaju pravo da se drugačije ponašaju. Vidjeli ste da u ekspozeu nisam spominjao nikakve afere niti se želim time baviti. Za to postoje neke druge institucije. Pružit ćemo ruku svima i nuditi da se pridruže kvalitetnim rješenjima. Trajnih izmjena Ustava nema bez dvotrećinske većine - istakao je Nikšić.

- Visoki predstavnik je donio jednokratnu odluku za izbor ove vlade ne što želi izaći u susret nama ili HDZ-u već zato što je SDA došla na kriminalan način u mogućnost da blokira taj proces. S druge strane, svi znamo da ni u jednom narednom ciklusu ne može doći do ove blokade jer na snagu stupaju trajne izmjene - rekao je Nikšić.

Novoizabrani premijer je kazao da će mu prva posjeta biti Mostarskom sajmu i to već u ponedjeljak.

- Zadovoljan sam time što su u vladi uglavnom ljudi koji prvi put dolaze tu. Smatram da je to dobro da niko neće biti ko je već u kolotečini. Trebat će nam vremena da se dogovorimo i postavimo stvari na dobre osnove. Rekao sam da se nećemo baviti prošlom vladom previše. Program jeste dogovoren, ali ga mora usvojiti vlada da bi bio operativan – kazao je.

O Rami Isaku

Govorio je i o imenovanju Rame Isaka na čelo Federalnog MUP-a.

- Kao što je HNS predložio kandidate, SDP svoje, kao što su NES i SBiH bili u ekipi da predlažu svoje kandidate. Neke stvari morate progutati. Smatram na osnovu onoga što sam provjerio, svi ga tretiraju kao čovjeka koji kad da riječ onda to i radi ozbiljno. Vidjet ćemo - poručio je Nikšić.

Prokomentarisao je i kako to da je Kenan Uzunović glasao za vladu, iako nije dio većine.

- On je zbog nekih sukoba unutar političke partije dogovorio prelazak u NES jer mu se dopao odnos NES-a prema njihovom kandidatu Kljaki. Imali su dogovor da nakon što se potvrdi vlada da se objavi da je on prešao u NES. Kada je to potpisivao, smatrao je da su oni dio većine i da će izabrati vladu. Kad je došlo saopćenje da SBiH i NES nisu tu, čovjek se javio i rekao da želi ispoštovati princip i da želi vladu bez SDA. To je njegovo elaboriranje - rekao je Nikšić.