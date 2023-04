Nikšić: Imali smo dogovore s Dodikom, SDA nudila milione

- Šta smo mi to isporučili HDZ-u? Šta imaju, a da do sada nisu imali? HNS je manje sretan rješenjem Schmidta od nas. Schmidtova odluka je privremeno rješenje za izbor ove vlade, ali imamo i trajnu odluku! Trajno rješenje će na snagu nastupiti za godinu ako mi ne donesemo bolje! Vlada nije nametnuta; izglasao ju je Parlament - rekao je Nikšić.

- SDA nije navikla da bude opozicija; trebat će im vremena da se naviknu! Mislili su da nećemo imati većinu na sjednici! Zastupnici pričaju da su im se nudili milioni! Odakle taj novac?! Kako dođu do tog novca?! To je novac tajkuna, privatnih preduzeća… nije iz budžeta! Imali smo rezervne glasove! Dvije rezervne ruke smo imali za imenovanje Vlade, za ne daj Bože – izjavio je on tokom sinoćnjeg gostovanja.

Nikšić je najavio i smjene direktora javnih preduzeća te govorio o tajnom sastanku koji je imao sa Miloradom Dodikom i Stašom Košarcem.

- Sjeli smo Konaković i ja s Dodikom i Košarcem i sve dogovorili - kazao je Nikšić.