Ivo Komšić: SDA i DF se kriju iza "građanskog", a udaljavaju nas od EU

Profesor emeritus Ivo Komšić, član Ratnog predsjedništva BiH i učesnik mirovnih pregovora 90-ih godina, za N1 je komentarisao uspostavu Vlade Federacije BiH i intervencije visokog predstavnika koje su prethodile izglasavanju vlade koju čine stranke okupljene oko SDP-a, NiP-a, Naše stranke i HDZ-a BiH.

Komšić, govoreći o prethodnoj Vladi FBiH predvođenoj Fadilom Novalićem (SDA), kaže da je povećanje organizovanog kriminala i korupcije jedini "napredak koji su ostvarili".

"Vlada koja je potrošila više od 10 milijardi KM"

- To je bila Vlada koja je potrošila više od 10 milijardi KM u svom osmogodišnjem mandatu bez vidnih rezultata. Budžet su namirivali uglavnom iz PDV-a i iz poreza i doprinosa koji su se povećavali ne njihovom zaslugom, nego povećavanjem cijena i inflacijom. Doduše, u tom periodu su povećali javne rashode, jer su vršili enormno i nekontrolirano zapošljavanje svojih stranačkih ljudi u javnim službama - rekao je Ivo Komšić, pojasnivši svoj stav o nedavnim intervencijama Kristijana Šmita kao usaglašenima s Ustavom Bosne i Hercegovine.

- Ako uđemo u suštinu novih odluka visokog predstavnika, onda se one mogu tumačiti i kao usaglašavanje Federalnog ustava s Dejtonskim ustavom BiH. U prelaznim odredbama tog Ustava stoji da su entiteti dužni usaglasiti svoje ustave s njim u roku od tri mjeseca. To nikada nije urađeno. Sada je to učinio visoki predstavnik, propisujući da se izbor Vlade Federacije vrši na isti način kao izbor Državne vlade - naveo je Komšić za N1.

SDA se drži legitimnog predstavljanja

Aktuelna politička situacija do apsurda je, smatra Komšić, dovela SDA-ovo zagovaranje za građansku BiH, budući da se sada ova stranka grčevito drži principa legitimnog predstavljanja protiv kojeg je bila u proteklom periodu.

- SDA i njihovi radikali otkrivaju svoju pravu političku strategiju koja se u suštini ne razlikuje od prošle HDZ-ove - komentira Ivo Komšić, dodajući da procjenjuje kako će "SDA i DF dodatno radikalizovati u nadolazećem periodu te da se neće pomiriti sa gubitkom vlasti".

Također, smatra kako se ne može očekivati od ovih dviju političkih stranaka da će biti konstruktivna opozicija.

- Oni će, vjerovatno, nastaviti s radikalizacijom i temeljit će je na odbijanju odluka koje je donio visoki predstavnik. Oni se neće lako pomiriti s gubitkom vlasti i optuživat će međunarodnu zajednicu zbog toga. To će biti pogrešno i može nas politički udaljiti od EU i evropskih vrijednosti. Već duže vrijeme se otvoreno govori protiv tih vrijednosti, nastoje se Bošnjaci udaljiti od njih, a te vrijednosti se prikazuju kao neprijateljske i u radikalnoj suprotnosti spram bošnjačke kulture. To je evoluiralo dotle da se otvoreno govori o neprijateljskoj kršćanskoj Evropi, čak križarskoj - govori Komšić.

On zaključuje kako je apsurd u tome da će se takva politika skrivati iza "građanske države" iako – kako tvrdi – s građanstvom, ljudskim slobodama i ravnopravnošću naroda i građana nema nikakve veze.