Ivo Komšić: Visoki predstavnik, Advent i Djeda Mraz

U katoličkim kućama na stol se postavlja adventski vijenac s četiri svijeće, svaka simbolizira jednu sedmicu i pale se svake sedmice po jedna. To je vrijeme u kome se vjernici pripravljaju za dolazak spasitelja, vrijeme nade. Taj dolazak navijestili su još starozavjetni proroci (Natan, Izaija, Mihej), zatim Ivan Krstitelj.

- Za one koji ne znaju, radi se o vremenu priprema za Božić i o početku crkvene godine koji se simbolizira purpurnom bojom u liturgiji. To je vrijeme došašća (adventus – dolazak), iščekivanja Isusa Hrista, počinje četiri sedmice prije Božića.

Šmit dolazak potvrdio dan ranije

Sasvim slučajno to se poklopilo s utakmicom svjetskog prvenstva kada je Hrvatska igrala protiv Maroka za treće mjesto i koja se javno pratila u istom prostoru. Ali vremenski pomak je bio dosta velik, utakmica se igrala od 16 do 18 sati, a adventsko slavlje je počelo oko 19 sati kada se navijačko već završilo.

To je prilika za prednovogodišnji market kada proizvođači jela i pića iznose na trgove svoje kućne proizvode, časti se specijalitetima, kuhanim vinom i grogom. Atmosfera je potpuno slavljenička, raskošna, kićena i vesela.

Odnos prema došašću se mijenjao kroz historiju hrišćanstva, od pokorničkog do slavljeničkog. Danas je ono preraslo iz čisto vjerničke tradicije u običajnu, obilježava se javno na trgovima mnogih gradova i ima svjetovni karakter.

Ključ opstanka naše multietničke države

To je istina o njegovoj posjeti Adventu u Kiseljaku.

Kristijan Šmit je poštovao uobičajeni tajming početka otvaranja marketa, svaki put oko 19 sati, i pojavio se u to vrijeme. Nogometno slavlje je već bilo završeno, na podijumu u šatoru već su svirali domaći bendovi, framaški "Profetes" i "LDF Kiseljak", uglavnom modernu muziku i poznate stare hitove.

Tvrdio sam i javno govorio o tome kako je srednja Bosna ključ opstanka naše multietničke države i ukoliko se ona ne održi neće možda opstati ni država. On je to shvatio i prihvatio ideju posjete.

Arsenal antihrvatske kampanje

Neki mediji i portali, izmanipulirani propagandistima iz SDA, već prije zore su izvijestili kako je visoki predstavnik Kristijan Šmit s kadrovima HDZ-a pratio utakmicu Hrvatske i Maroka, a u sali su tokom proslave pobjede Hrvatske puštane Thompsonove pjesme koje veličaju Herceg-Bosnu. Da ne bi vijest bila blaga i suhoparna dodano je da je "čovjek otišao na mjesto gdje bi mogao među masom koja slavi nahraniti svoju sujetu i narcizam".

U ovim informacijama samo mjesto Kiseljak je apostrofirano kao središte neke "mase" na kojoj se može nahraniti lična sujeta i neki skriveni recidiv. Ta "masa" se usudila slaviti pobjedu nogometne reprezentacije susjedne Hrvatske kao da su Modrić i ostali neprijatelji naše zemlje iako ih je većina, na čelu sa selektorom, iz BiH.

Šmita se do sada blatilo različitim pogrdama, bacalo se na njega sve i svašta, ali ovo je bila prilika da ga se oblati i s Thompsonom. To je nedostajalo u arsenalu antihrvatske kampanje kojoj je on poslužio kao povod, a koju su vodili propagandisti SDA.

Razumljivo je da mediji teže ekskluzivizmu u izvještavanju, da su im zanimljive senzacije. Ali u adventskim proslavama nema ništa ekskluzivno, one se održavaju širom svijeta kao i novogodišnji marketi. (Ove godine je otvoren i u Sarajevu, prvi nakon korone.)

Za pogrdu kiseljačkog Adventa nisu krivi mediji, oni izvještavaju onako kako su dobili informaciju. Niko od njih nije bio na licu mjesta. Problem je ko fabricira lažne i kompromitirajuće informacije, ko ih širi i s kojim ciljem? Iz kojeg centra to ide?

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kiseljak i predsjednik Općinske organizacije SDA, Asmer Japaur, koji je u isto vrijeme s visokim predstavnikom došao na riblju večeru i cijelo vrijeme sjedio s njim za stolom, poslao je demant jer je i sam stavljen u nepoželjan hrvatski nacionalistički kontekst.

On je napisao kako se svake godine u Kiseljaku organizira proslava Adventa i kako je načelnik pozvao sve članove Općinskog vijeća da prisustvuju tradicionalnoj ribljoj večeri. "Sve vrijeme je atmosfera bila sasvim o.k. Apsolutno nije tačno da su se pjevale i nekakve Thompsonove pjesme. Suvišno je reći da nije tačno da smo skupa visoki predstavnik i ja gledali utakmicu Hrvatske i Maroka. Koincidencija je bila da je riblja večer bila nakon utakmice…".

Iz oglašavanja ovog iskrenog, ali ustrašenog čovjeka vidljivo je da je njemu problem opravdati ako je uopće javno pratio utakmicu, što se ovih dana zbiva u mnogim kafićima, restoranima i trgovima širom BiH, posebno ako je to činio s visokim predstavnikom. On se javno pravda kako je na večeru došao nakon pobjedničkog nogometnog slavlja i to istovremeno kada je došao i Kristijan Šmit.