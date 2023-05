"Avaz" u posjeti porodici Dine i Lilian Čolić: Malo je ljudi u BiH koji su za svoja velika djela dobili toliko priznanja

Na četiri zida svojevrsne sobe uspomena Dine (75) i Lilian Čolić skoro da nema više mjesta za fotografije, isječke iz štampe, ordenje, plakete i zahvalnice.



Pitanje koje se samo nameće jeste to šta su toliko dobro uradili Dino i Lilian pa njihova dobra djela nisu ostala nezapažena.

Najviše zasluge

Povod za novu posjetu Čolićima i novu priču o jednoj časnoj porodici je nedavno priznanje "Orden naroda, građanki i građana BiH" Evropskog pokreta, koje je predsjednik Predrag Praštalo uručio Dini Čoliću u Sarajevu.

- Orden našem Dini dodjeljuje se kao priznanje za zasluge na polju bratimljenja evropskih gradova i regiona Balkana, zbog humanitarnog rada i drugih društvenih aktivnosti, kao i za podizanje tolerancije različitosti i prijateljstva između Francuske i BiH. Jedan je od osnivača Evropskog pokreta u BiH, a kasnije je postao i počasni predsjednik - kazao je Predrag Praštao, predsjednik Evropskog pokreta u BiH.

Isti put

- Ja sam sretan i ostvaren čovjek. Sreću mi je donijela supruga Lilian, Francuskinja s kojom sam u braku 53 godine i koja mi je rodila troje djece. Nakon što sam završio rukometnu karijeru u Flori Lezobreu i kada je došlo vrijeme za penziju, dileme nije bilo, svi smo krenuli živjeti u mojoj Gračanici. Kada bih se ponovo rodio, poželio bih da idem istim putem, a sve o čemu govorim napisao sam u knjizi "Moje dvije domovine", koju često, po ko zna koji put, čitam - bio je kratak u odgovoru Dino Čolić.

Orden predsjednika Francuske

Dino nikada nije zaboravljao svoju domovinu, svoj zavičaj, pa je još sedamdesetih prvo spojio rukometne klubove Gračanice s Flori Lezobreom, te su uslijedile uzajamne posjete i turniri. Potom su naizmjenično svake godine članovi KUD-a „Adem Alić“ gostovali u Francuskoj, a prije 30 godina je došlo do bratimljenja Gračanice i Flori Lezobrea. S druge strane, prijatelji iz Francuske nikada u Gračanicu nisu došli praznih ruku. Izgradili su Most mira, park, a u vrijeme rata, kao i poslije, nekoliko puta stizale su vrijedne donacije u Gračanicu, vozila i oprema vatrogascima, bolnici. Sve to je išlo preko Dine Čolića i njegovih prijatelja iz Francuske.

Za uporno višegodišnje povezivanje građana, Gračanice i Flori Lezobrea, država BiH i Francuske, Čolić je dobio i "Orden viteza Nacionalnog reda", dar bivšeg predsjednika Francuske Nikolasa Sarkozija.