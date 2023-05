Akademik Mirko Pejanović za "Avaz": Sila je željela oduzeti pravo BiH da opstane

Bio je to odsudan dan za Sarajevo i BiH jer su se 2. maja 1992. godine patriotske snage suočile s nekoliko nepovoljnih okolnosti. Ovo je za „Avaz“ izjavio bivši član Predsjedništva RBiH prof. dr. Mirko Pejanović, sjećajući se događaja otprije 31 godinu koji su umnogome odredili nastavak odbrane BiH.



Direktan napad

- Prva nepovoljna okolnost bio je direktan vojni napad iz pravca Skenderije na zgradu Predsjedništva, a druga zarobljavanje legalnog i legitimnog predsjedavajućeg Predsjedništva države BiH, koji je s aerodroma odveden u Lukavicu. Nema građanina Sarajeva koji u tim momentima nije bio izložen strahu i iščekivanju šta će se desiti - kazao je Pejanović.

Podsjeća na historijske činjenice, uspjeh Teritorijalne odbrane i Specijalne jedinice MUP-a Dragana Vikića, koje su uspjele odbiti napad JNA.

- U blizini zgrade Sindikata i onog parka, na nekih sto metara od Predsjedništva, napad je odbačen, a uništeni tenk i tramvaj dugo su stajali tu. To se može nazvati presudnom bitkom da Predsjedništvo ne bude osvojeno od snaga koje bi proglasile nešto drugo u odnosu na već proglašenu, na referendumu izglasanu nezavisnost države - dodao je Pejanović.

Bez pobjede branilaca nad nadmoćnijim neprijateljem vjerovatno ne bi ni došlo do razmjene rahmetli Alije Izetbegovića za generala Milutina Kukanjca i vojnike JNA, koja se desila dan kasnije. O događajima u Dobrovoljačkoj do danas traju polemike.

- Mislim da su tu činjenice izložene politizaciji, dolaze i do suda. Mislim da je ta kolona bila na putu da mirno izađe iz Sarajeva, ali desilo se nešto što je dijelom izmicalo kontroli. Kukanjac (general JNA, op. a.) je dao do sada najpouzdanije, najiskrenije i najpoštenije podatke da to stradanje nije bilo masovno i nekontrolisano. Desilo se kao eksces i mislim da će to na kraju, kao i pred Haškim sudom, biti van nekih presuda - istakao je Pejanović.

Traumatično iskustvo

Početak rata traumatično je iskustvo za generacije koje su se prvi put suočile s tim zlom, pa i za članove Predsjedništva BiH.

- To su bili stresovi, strahovi, razočarenja. Tada sam živio u naselju Breka i bio sam vođa jedne opozicione partije. Mi smo se već sastajali kao opozicioni blok i djelovali u pravcu da bude što manje konflikata i žrtava, ali to je skinulo tu zabludu. Očito je sila bila pokazana i sila je željela oduzeti pravo BiH da opstane. Ja sam imao i javnu odgovornost, bilo je i emocija i razuma, ali moje se svodi na to – ja branim svoj grad, branim svoju državu - kazao je akademik Mirko Pejanović, bivši član Predsjedništva RBiH.