Konaković o Kapidžiću: Kakav je to mozak, kakva je to duša, kakva je to osoba?

Predsjednik NiP-a Elmedin Konaković oglasio se na Facebooku nakon što je Faruk Kapidžić (SDA) montirao njegovu sliku na kojoj drži palac gore pored srušene džamije u Ahmićima.

- Stavljao je sliku rahmetli Muamera Zukorlića i uporedio ga sa Radovanom Karadžićem. Malo nakon toga se nemušto pravdao.

Večeras je stavio moju sliku na kojoj držim palac gore pored srušene džamije u Ahmićima nakon počinjenih strašnih zločina nad našim narodom. Potpisuje se sa dia. Faruk Kapidžić.

Kakav je to mozak, kakva je to duša, kakva je to osoba? Kakvi su svi oni kojima je to normalno?

Nikad na ove ljude ne smijemo ličiti, nikad - poručio je Konaković.