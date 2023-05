Dodik: Bit će zabranjeno unošenje mobilnih telefona u škole, uvest ćemo i testiranja na drogu

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je danas u Banjoj Luci da će policija pojačati obezbjeđenje u školama i da će svi objekti imati ogradu, kako bi bila pojačana sigurnost.

Dodik smatra da su olako prihvaćene neoliberalne vrijednosti i da je uslovljavanjem evropskih i ostalih institucija obrazovni sistem doveden u situaciju da ne odražava potrebe društva.

"Strah za generacije koje dolaze"

- Još jednom u ime RS i u svoje ime izražavam veliku tugu i nevjericu zbog tragedije u Osnovnoj školi u Beogradu. Zato je bilo potrebno analizirati stanje u RS, a bit će zabranjeno unošenje mobilnih telefona u škole tokom trajanja nastave. Nevjerovatno je da dijete od par mjeseci već igra igrice na telefonima. Roditelji to olako prepuštaju i mi moramo strahovati za generacije koje dolaze. Razvili smo sistem kontrole u školama već nekoliko godina i on daje rezultat, ali ne i definitivan. Zato će se pojačati sigurnost kroz pripadnike MUP-a. Problema ima da stariji đaci borave u smjenama kada ne idu u školu i tu se pravi atmosfera koja može izazvati vršnjačko nasilje. Neophodno je na to reagovati - rekao je novinarima Dodik nakon vanredne sjednice Vlade RS.

On je istakao da vaspitati dijete nije samo stvar škole i potrebno je tražiti jedinstvo škole, roditelja i institucija, te da treba dati primat obrazovnim radnicima.

Mjere Vlade RS

Osvrnuo se i na prve mjere koje će Vlada RS preduzeti u narednim mjesecima.

- Veoma brzo će se u škole uvesti zabrana unošenja telefona za djecu. Pogotovo u vrijeme časova. Djeca koja budu ulazila u razred morat će odložiti telefone za vrijeme trajanja nastave. Tu neće pomoći ni ljutnja roditelja. Ako to dopustimo, onda obrazovne institucije više neće biti obrazovne. Prosvjetni radnici rade težak posao i mi njih moramo podržati - ističe predsjednik ovog bh. entiteta.

Na kraju, poručio je i kako će se uvesti i testiranja na drogu u školama.

- Primjećujemo da ima i opojnih sredstava u školama i da je nephodno učiniti sve da se to spriječi. Uvest ćemo redovna i vanredna testiranja djeca na uzimanje opojnih droga - zaključio je Dodik.