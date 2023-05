BIHAMK: Vozi se po suhim cestama, pažnju obratite na odrone

Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, a iz BIHAMK-a skreću pažnju i na učestale odrone. Savjetuju oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima.

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu Vijenac, za saobraćaj je zatvorena desna cijev tunela 1. mart (smjer Zenica-Sarajevo), a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz lijevu tunelsku cijev. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija.

Aktuelni radovi

Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj na dionici autoputa A-1 smjer Sarajevo zapad-Sarajevo sjever (Sarajevska obilaznica) večeras od 19 sati do sutra ujutro do 06 sati doći će do obustave saobraćaja.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima Jablanica-Mostar (Donja Jablanica) i Semizovac-Olovo (Čevljanovići-Nišići), kao i na raskrsnici Gornja Kalesija-Sapna.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (M-6) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Stanje na GP

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu (spoj M-17 sa R-473), a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na magistralnom putu Foča-Goražde, kod mjesta Filipovići, zbog većeg klizišta saobraća se otežano, jednom trakom.

Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog neophodnih radova obustavljen je saobraćaj na saobraćajnici koja vodi preko vijadukta Ciglane u Sarajevu.