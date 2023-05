Obilježena 32. godišnjica zaustavljanja tenkova JNA na Pologu

Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća ispred spomen obilježja poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i minutom šutnje na spomen obilježju zaustavljanja tenkova u nedjelju je obilježena 32. godišnjica zaustavljanja tenkova Jugoslavenske narodne armije (JNA) na Pologu između Širokog Brijega i Mostara, javlja Fena.



Vijence je položilo i svijeće zapalilo izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora na čelu s Darjanom Filpović, Izaslanstvo Oružanih snaga BiH na čelu sa zamjenikom ministra obrane BiH Slavenom Galićem, te izaslanstvo Generalnog konzulata Republike Hrvatske u BiH.

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Dragan Čović kazao je kako Spomen obilježje zaustavljanju tenkova na Pologu svjedoči povijesnoj dimenziji koju hrvatski narod prolazi kroz stoljeća da bi došao do slobode.

- Povijest ćemo obilježavati na ovaj način jer ćemo tako svjedočiti što smo sve prošli u ratu. Time ćemo svjedočiti i onih četiri ili pet godina krvi nakon toga, diljem Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da bismo očuvali pravo da možemo kazati da smo konstitutivan narod, da baštinimo svoju tradiciju, kulturu, vjeru, jezik, ono što jesmo. Također, ovaj spomenik neka uvijek bude vrlo jasan jamac da nama koji vodimo politiku uime hrvatskog naroda nikad više svojim znanjem, iskustvom i poviješću ne dozvolimo da ni jedna osoba prolije svoju krv da bi očuvala ovaj prostor. Zbog toga treba voditi malo drugačiju politiku, biti vrlo odvažan čuvati i naglašavati svoje - kazao je Čović.

Naglasio je kako je potrebno izgraditi Bosnu i Hercegovinu u kojoj će hrvatski narod biti do kraja konstitutivan i ustavno jednakopravan.

- Mi smo i te 1991. godine na ovom mjestu slušali one koji su tada predstavljali vlast u BiH, došli su iz Sarajeva, čak su zazivali Herceg Bosnu, koja im se nije svidjela za dvije, tri ili četiri godine iza toga. Mi želimo danas opet s njima graditi BiH u kojoj će hrvatski narod biti do kraja konstitutivan i ustavno jednakopravan, kojega će predstavljati Hrvati na svim pozicijama tamo gdje to Ustav BiH predviđa, i kroz Domove naroda i Predsjedništvo. Želim da oni mladi koji prolaze kraj ovog mjesta tu i stanu i svjedoče tom povijesnom trenutku 1991. godine, a na nama koji predvodimo politiku Hrvata je da sve to osiguramo na način koji može jamčiti da možemo biti svoji na svome, da živimo po mjeri čovjeka, da mladi ljudi ostaju ovdje, budu ponosni na to što jesu i da zbog toga nikad više ne moraju ginuti. Ako to uspijemo mi onda uistinu s pravom svjedočimo vrijeme Pologa i zaustavljanja tenkova - istaknuo je Čović.

Sudionik i jedan od glavnih aktera tih dana 1991. godine Anđelko Mikulić kazao je kako je važno sjetiti se hrvatskih vojnika i branitelja da bi cijenili mogućnost života.

- Danas imamo priliku u toj nekoj demokraciji birati svoj pristup rješavanju problema i nastojati da sve te ideje na dnevnim redovima provoditi u život i očito je da to ide u dobrom pravcu. Važno je da stvorimo klimu koja uveseljava i mlade naraštaje i da izbacimo ono "šteta, odoše nam mladi". Za ovu mladež smo i obećavali, a morali i omogućiti da ostanu tu i da imaju vrlo pristojnu mogućnost za jedan život kakav smo zamišljali i zalagali se da bude na ovim prostorima. Ovo je dan kada bi sva obećanja s izbornih skupova trebali svakodnevno realizirati i u tom slučaju ovdje će biti mladež koja ima novije, ljudskije, a da ne kažem i humanije projekte nego što smo ih mi imali - kazao je Mikulić.

Zamjenik ministar obrane BiH Slaven Galić kazao je kako je zaustavljanje tenkova u Pologu označilo prekretnicu odnosno početak rata u BiH kada je JNA ''dano do znanja da agresija, koja je već započela u Republici Hrvatskoj, a koja se dogodila u BiH neće proći bez otpora''.

O položaju i statusu hrvatskih branitelja, Galić je kazao kako će se oni u izvršnoj vlasti truditi da njihov položaj bude što bolji, te da i županijski ministri branitelja kao i ministar na razini Federacije BiH trebaju konstantno raditi na tome da se taj položaj poboljša.

Inače, u sklopu manifestacije "Svibanjska sjećanja" pored obilježavanja 32. obljetnice zaustavljanja tenkova u Pologu danas se obilježava i Dan širokobrijeških branitelja. U tom gradu, u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije služena je sveta misa za poginule i umrle branitelje, a nakon toga upriličit će se polaganje vijenaca, paljenje svijeća i molitva na Trgu širokobrijeških žrtava kao i svečani mimohod s ratnim zastavama.

Događaju su prisustvovali izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH, predstavnici veleposlanstava i generalnog konzulata Republike Hrvatske u BiH, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti sa svih razina, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, pripadnici vojnih postrojbi, obitelji poginulih hrvatskih branitelja, ratni vojni invalidi, te biciklisti Biciklističkog kluba branitelja.