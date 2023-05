Održan okrugli sto o temi "Budućnost Evrope - Budućnost BiH"

Okruglim stolom o temi ''Budućnost Europe - Budućnost BiH'' Studij politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (FF SUM) obilježio je 9. maja - Dan Evrope.

Pomoćnica direktora Direkcija za evropske integracije Darija Ramljak dodaje kako već 20 godina radi na procesu evropskih integracija, te je izrazila uvjerenje da jedino u EU BiH može prosperirati, ali i da EU to može s BiH.

- Svake godine se osvrnemo na sve što smo uradili, šta još treba uraditi. Kada svi budemo ovaj dan istinski osjećali kao svoj osobni blagdan, to će biti veliki napredak za ovu zemlju – smatra Ramljak.

14 ključnih prioriteta

- Ono što je pred nama postavljeno u izvještaju kada smo dobili kandidatski status je 14 ključnih prioriteta, ali je u prošlogodišnjem izvještaju istaknuto njih osam. Najviše se govori o zakonima o VSTV-u, sudovima, napretku u području korupcije, reformi javne uprave i tako dalje. Kada se urade te stvari, onda možemo dobiti plus od Evropske komisije, sigurno je da bi ovo sve moglo i brže i bolje, ali uzevši u obzir svu našu kompleksnost ipak se stvari odvijaju – izjavila je pomoćnica direktora Direkcija za evropske integracije.

Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić podsjeća kako se ove godine navršava 20 godina otkako je BiH dobila evropsku perspektivu na samitu u Solunu.

- Ova godina je mogućnost iskoraka da dođemo do onoga što je naš cilj, a to je otvaranje pregovora za članstvo u EU. Podsjetit ću da smo 2016. podnijeli zahtjev za članstvo, a u decembru prošle godine smo dobili status zemlje kandidata i to je sljedeća faza. Očekujemo da Vijeće EU ocijeni pozitivnim iskorak koji se treba dogoditi u BiH. Nadamo se da ćemo uspjeti napraviti dodatni iskorak nakon što je su neke stvari ''skinute'' s liste, a pogotovo u kapitulu vladavine prava, da ovi zakoni koji su sada na narednoj sjednici Vijeća ministara budu i vrlo brzo prihvatljivi i kroz parlamentarni nivo odlučivanja – poručio je zamjenik ministra vanjskih poslova BiH.

Politička stabilnost

Kao bitan preduslov izdvojio je političku stabilnost.

- Temeljni preduvjet za to je politička stabilnost u BiH, stoga je jako važno da su formirani Vijeće ministara, Vlada Federacije i Vlada RS, jer podsjećam, niti jedno ministarstvo niti jedna razina vlasti ne ulazi sama u EU, već se cjelokupna država integrira u EU. Uvijek trebamo praviti korake naprijed, ovo Vijeće ministara u svojih prvih 100 dana rada i sa više od 400 usvojenih dokumenata, od kojih su neki dugo čekali na evropskom putu, pomaže nam da se primaknemo ka cilju. Vjerujem da su svi u Vijeću ministara svjesni odgovornosti i da je vrijeme blokada i podmetanja, koje nas nije dovelo nigdje, iza nas – zaključio je Brkić.

Ugo Vlaisavljević, profesor s Univerziteta u Sarajevu, istakao je ako je ovo veliki i važan dan.

- Ovo je Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, najkrvavijeg sukoba u historiji Evrope i svijeta koji je ostavio beskrajno dubok biljeg i trag na historiju Evrope koja je bila najponosniji kontinent, najponosnija kultura, znanstvena i filozofska, ali i dan EU s čuvenom Šumanovom (Schumannovom) deklaracijom koja je preokrenula tu povijest u tragičnom momentu poslije rata u jedan ugovor mira, suradnje i obnove europskog identiteta – istaknuo je Vlaisavljević.

Naveo je i primjer evropskog filozofa Edmunda Haslera (Husserla) koji je u nacističkoj Njemačkoj govorio u ideji Evrope.

- Kada su nacisti došli na vlast, godine 1935., veliki filozof Edmund Hasler, koji je inače bio Židov, imao je jednu priliku da govori, a govorio je o ideji Europe, ideji Europe s one strane nacizma, svih podjela, s onu stranu mržnje, ideju Europe koju dugujemo Grcima i Rimljanima, a kasnije će Paul Valeri (Valéry) reći i kršćanstva zbog unutarnjeg subjektivnog morala. Ideja Europe nije samo ideja EU, svi mi koji pripadamo akademskim zajednicama od Japana, Meksika do Brazila i JAR-a, baštinom ideju Europu, Europljanin znači vjerovati u ideju čovječanstva. Po tome svaka akademska zajednica treba da slavi današnji dan, mi ne slavimo samo EU, nego mir, čovječanstvo i zajednički horizont kulture – mišljenja je Vlaisavljević.

Dao je i svoje mišljenje o situaciji u Evropi danas.

- Nikada EU nije bila ugroženija kad je promatramo iz filozofskog pogleda ideje Evrope. Naoružana Evropa, Evropa u ratnom sukobu koja daje sredstva za municiju, Evropa koja se izjednačava s vojnim savezom, to je najveća šteta koja se može učiniti Europi. Ideja Europe je Kantova ideja vječnog mira, nema razloga za rat.

Okrugli sto

Pročelnica studija politologije SUM-a Ana-Mari Bošnjak govorila je o programu obilježavanja Dana Evrope.

- Studij politologije se pridružio obilježavanjem okruglog stola gdje smo pozvali najrelevantnije sugovornike na tu temu. Već smo jučer imali predstavljanje modula Jean Monnet kojega je dobio studij politologije s kolegijem ''Politike proširenja EU''. Sutra je na programu planirano predstavljanje udruge Hrvatskog studentskog politološkog foruma (HSPF) i njihovog istraživanja na temu ''Percepcije studenata o europskim integracijama''. U četvrtak imamo naš alumni susret ''Politologija - moja antologij gdje ćemo predstaviti neke od naših najizvrsnijih studenata te dočekujemo maturante. Naposljetku, kao završni događaj ove sedmice, imat ćemo gostujuće predavanje profesora Borisa Havela koji će govoriti na temu Holokausta, odnosno pomirenja Izraela i Evrope. Tako smo dali mali doprinos proslavi ove sedmice i Dana Evrope – kazala je Bošnjak.