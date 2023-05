Pandurević: Krivično sankcionisati političare koji nečinjenjem čine ekonomsku štetu građanima

Ukoliko se blokiraju gasni projekti, Republika Srpska će pretrpjeti štetu od desetine miliona KM, jer je istočna interkonekcija projekat koji ide preko Rače, a trenutno se radi i autoput Rača-Bijeljina na istom lokalitetu. Ukoliko bi bila prihvaćena istočna interkonekcija, paralelno s autoputom, na zemljištu koje je već eksproproprijatizovano postavljene bi bile i cijevi za gasovod. U protivnom, morala bi se naknadno raditi nova eksproprijacija zemljišta za gas, raditi drugi infrastrukturni radovi, što bi debelo povećalo trošak. Zato mislim da svaki funkcioner u ovoj zemlji koji zbog činjenja ekonomske štete građanima i blokiranja projekata treba krivično da odgovara, istakla je Aleksandra Pandurević, članica Glavnog odbora SDS-a.



„Uvijek kad se nešto blokira morate postaviti pitanje čiji je to interes, odnosno zbog koga se to radi. Najavom Željka Komšića da će blokirati energetske projekte želi se sačuvati monopol „BH-gasa“ s jedne strane, što je protivno evropskim standardima. S druge strane, Komšić štiti interese peletara od kojih godinama kupujemo skupi pelet, koji su samo za jednu grijnu sezonu postali milioneri“, poručila je Pandurević.

Ona je kazala da je uvijek dobro imati više izvora snabdijevanja gasom i da trenutno dolazi do nepotrebne politizacije i pokušaja blokiranja tih projekata koji su od razvojnog značaja za čitavu Bosnu i Hercegovinu.

„Evropski zahtjevi prema nama su liberalizacija tržišta energenata. Na Energetskom samitu u Neumu Satler je pohvalio Republiku Srpsku da je liberalizovala svoje tržište. Postoji pet gasnih preduzeća u Republici Srpskoj i svako može uvoziti gas dok u FBiH to može raditi samo „BH-gas“. Satler je jasno rekao da je Federacija BiH ta koja nije uradila svoj dio posla i da mora liberalizovati tržište. Njima očito smeta to drugo preduzeće, koje očito u medijima treba da bude osnovano u Hercegovini. Morate imate konkurenciju, jer je to preduslov da nam gas bude jeftiniji“, kazala je Pandurević.

Ona je priče o ruskom utjecaju kroz gasne projekte nazvala nebuloznim glupostima.

„Srbija jedina plaća jeftiniji gas Rusima od Bosne i Hercegovine. Sarajevo se grije na ruski gas pa bi sve Sarajlije prema toj logici trebali biti mali rusofili. Niko ko se grije na ruski gas ne može biti ruski orijentisan. Gas koji bi dolazio južnom interkonekcijom dolazio bi iz Azarbejdžana, a suvlasnici tih gasnih polja su opet ruske firme“, pojasnila je Pandurevič i dodala:

„Nesavjesnim djelovanjem političari koji blokiraju istočnu i južnu gasnu interkonekciju, ugrožavaju zdravlje ljudi koji su osuđeni da žive u gradovima u smogu čitavu zimu dok naši političari tokom zime imaju rezervne destinacije i žive u svojim vilama na Jahorini, Bjelašnici i na Vlašiću. Nadam se da će zbog toga i javnost izvršiti pritisak da projekti krenu, da konačno možemo da dišemo punim plućima“, zaključila je Pandurević.

