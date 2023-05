Bakir Nakaš za "Avaz": Teži oblik mišje groznice može dovesti i do zatajenja bubrega

Nakon potvrde slučaja mišje groznice u Goraždu dugogodišnji zdravstveni radnik, specijalista infektolog Bakir Nakaš kaže da se radi o bolesti koja ima svoju težinu, nije jednostavna, pa je svaki slučaj potrebno ozbiljno analizirati, a njegove uzroke potražiti. Dr. Nakaš posebno ukazuje na oprez prilikom boravka u prirodi ili konzumiranju namirnica koje su mogle biti u kontaktu sa miševima.

- Postoje različite forme. Blaža forma može proći sa nekom blažom temperaturom, groznicom i općim simptomima koji su specifični za hemoragijsku groznicu, ali druga, teža varijanta koja se može razvijati jeste da dođe i do zatajenja bubrega. To je osnovni razlog koji nekad može dovesti i do smrtnog ishoda - kaže za "Avaz" prim. dr. Bakir Nakaš.

Dodaje da su preventivne mjere deratizacije u nadležnosti komunalnih službi, ali posebno važna je edukacija ljudi da u prirodi uvijek zadrže dozu opreza.

- Da ne konzumiraju hranu ili vodu za koju sumnjaju da može biti zagađena. Ova bolest se najčešće i javlja kod ljudi koji duže vrijeme borave u prirodi. Na primjer kod šumskih radnika, bez određene zaštite, kontrole i mogućnosti adekvatnog održavanja higijene. U gradu je mogućnost zaraze puno manja - ističe Nakaš.