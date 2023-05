Premijer Nikšić: Sa stavom Sanje Vlaisavljević se ne slažem

Premijer Vlade Federacije BiH Nermin Nikšić na današnjoj konferenciji za medije je kazao da se sa stavom Sanje Vlaisavljević, federalne ministrice ne slaže.

- S njenim stavom se uopšte ne slažem. Dakle, ja želim iskoristiti priliku da se kao premijer Vlade izvinim, ako postoji kakva pravna odgovornost svako odgovara za svoja djela. Rekao sam da se ne slažem sa stavom i mišljenjem ministrice. Kada je u pitanju sama sjednica Vlade, pretpostavljam sa su dvije odluke važne, to je izmjena punomoći i davanje punomoćnika za BH Telecom i druga je produžavanje moratorija, odnosno blokade rudnika. U rudnicima je puno veći disbalans. Neprirodno je da nakon svih tih izlazaka od strane Vlada imamo prilično neodgovoran odnos uprava rudnika. Utvrdili smo da od 2020. godine do danas je povećan dug rudnika za 52 miliona KM. To znači da ljudi izigravaju svoje zakonske obaveze. Utvrđuje se i obaveza da se tekuće obaveze moraju izvršavati. Svakako u isto vrijeme smo konstatovali, to je dogovor koji imamo Vlada će ozbiljno ući u proces razmatranja zakonskog rješnja na koji će se razmatrati pojam porezskih dužnika. U svakom slučaju pred nama je period kad ćemo se morati ozbiljno pozabaviti tim stvarima. Očekujemo ozbiljan odnos i rad sa sindikatima. Imali smo i neke zahtjeve javnih preduzeća koji su se obratili. Svi oni koji su se obratili i koji su opravdali potrebu procesom proizvodnje, završavanjem nekih procesa, Vlada je donijela odluku i datu saglasnot, tako da će danas i ti koji imaju potrebu dobiti te saglasnosti. Osim tih i drugih tehničkih stvari nije bilo ništa drugo. To je ono što bih ja izdvojio - rekao je Nikšić.

Na pitanje novinara o preduzećima te podnošenju ostavki na svojim mandatima, jesu li se oglasili na apel Nikšića, izjavio je da je Nikšić tražio da stave svoje mandate na raspolaganje.

Do mene je došla jedna takva odluka od strane uprave Ginexa koji su stavili svoje mandate na raspolaganje, rekao je Nikšić.

- Tražili smo da stave mandate na raspolaganje. Do mene je došla jedna takva odluka i red je da istaknemo. To je uprava Ginexa u Goraždu koji su stavili mandate na raspolaganje. Ne očekujem puno od toga. Vidjeli ste da SDA reaguje i kaže da želimo politizaciju u kompanijama. Vlada je odlučna da provede ono što smo rekli i u ovom periodu ćemo prolaziti kroz tu fazu– kazao je Nikšić.

Kazao je da nije usvojen izvještaj Autocesta za prošlu godinu.