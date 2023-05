Vlaisavljević bi ostavkom učinila najveću uslugu Vladi

Kada se pojavila vijest da je Sanja Vlaisavljeć predložena za ministricu kulture kao kandidat HDZ-a, nemali dio javnosti u BiH bio je sablažnjen. Naime, Vlasivaljević je godinama unazad, najblaže rečeno, davala huškačke i nekorektne izjave na račun Sarajeva, optužujući glavni grad BiH, nerijetko na medijima bliskim Čoviću i Dodika da su iz njega protjerani Djeda Mraz, svinjetina i Nova godina, restorane u Istočnom Sarajevu hvalila je zbog toga što tu nema Arapa i dijaspore koja dolazi da popravlja zube.

Rehabilitacija zločinaca

I dok stranke trojke od SDfA propagandne mašinerije trpe žestoke udare i napade da su izdali bošnjačke interese zbog ne samo i koalicije nego navodnog popuštanja Dodiku i Čoviću u svemu, imenovanje Vlaisvaljević najgora je stvar koji je HDZ mogao napraviti prema koalicionim partnerima, sve u trenucima dok traje priča o popravljanju odnosa i evropskog puta BiH. Naime, nema osobu koju je HDZ mogao kandidirati, osim eventualno osuđenih ratnih zločina, da je u narodu mogla probuditi veći gnjev, a u njihove koalicione partnere pokazati mlakim kapitulantima, nego što je to Vlaisavljević. Posebna je osjetljiva stvar što je riječ o Ministarstvu kulture čiji je rad po posebnom lupom javnosti, te na udaru kritika umjetnika.

I nakon što je poslije Šmitove intervencije uspostavljena nova Vlada FBiH, Sanja Vlaisavljević nije propustila priliku ponovo šokirati javnost. Ovaj put odlučila je da pravda osuđene ratne zločince kazavši kako oni „moraju biti rehabilitovani“, a pravdajući susret rukovodstva HDZ-a s osuđenim ratnim zločincem Dario Kordićem.

Nikšićevo izvinjenje

Kao osoba sklona izvaljivati gluposti, neki bi rekli da je Vlaisavljević ponovo bila nepromišljena i da je nešto drugo htjela reći, no njeno zagovaranje rehabilitacije ratnih zločinaca bez naglašavanja osude njihovih zločina naišlo je na burne reakcije građana, uključujući i brojne umjetnike koji su s ogorčenjem reagirali na ispad Vlaisavljević, a neki čak nudili i svoje ostavke.

Tužno je bilo posmatrati Nermina Nikšića koji se kao njen formalni šef morao izvinjavati građanima uime Vlade.

Oglasila se u konačnici i sama Vlaisavljević.

- Bojim se da je odmazda novoj, tek uspostavljenoj Vladi, počela preko mene igrajući se sa najvećom boli žrtava genocida i pokolja – kazala je Vlaisavljević nakon svega.

Možda je i u pravu, no o tim „igrama“ je trebala razmišljati godinama unzada, kada je radi privlačenja pažnje te liječenja vlastitih frustracija i nezadovoljenih ambicija redovito koristila svaku priliku da sipa najgrđe uvrede na račun Sarajeva i njegovih građana. U takvu osobu niko normalan ne može imati povjerenja.

Danas će joj dakako svaki krivi korak biti dočekan na nož s ciljem kompromitacije kompletne Vlade. Ako joj je zaista stalo do popravljanja odnosa i uspjeha nove Vlade, najbolja stvar koju bi u tom cilju mogla napraviti je podnošenje ostavke. No teško da ćemo to vidjeti.

Goli otok

- On mora biti rehabilitovan u društvo, on je odslužio kaznu, bilo ko. Evo, Sanja Vlaisavljević je odslužila kaznu za ratni zločin. Što sad vi mislite, trebamo li Sanju Vlaisavljević poslati na Goli otok nakon odslužene kazne jer ona više ne zaslužuje da bude ljudsko biće zato što je bila suđena i presuđena za izvjesno – stav je Sanja Vlaisavljević o osuđenim ratnim zločincima.