U Sanskom Mostu proglašeno stanje elementarne nepogode, vrlo ozbiljna situacija i u Bihaću

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić potvrdio je kako je u općini Sanski Most proglašeno stanje elementarne nepogode, te istakao da su u ugroženim područjima trenutno angažirani svi raspoloživi timovi Kantonalne uprave civilne zaštite i Crvenog križa.

- Još jučer sam bio u Sanskom Mostu, gdje je sinoć i proglašeno stanje elementarne nepogode. Osim što probleme predstavljaju vodotoci Sane i Sanice, mnogo štete nanosi porast vodostaja rječica Zdene i Blihe. Voda je, nažalost, ušla u stambene i pomoćne objekte, kao i poslovne zone. Izuzetno ozbiljna situacija je i u Bihaću, ali i u Bosanskoj Krupi, gdje se, nažalost, tek večeras može očekivati kulminacija rasta vodostaja. Svi timovi su na terenu, konstantno pratimo situaciju. U ovom momentu je najvažnije da sačuvamo živote naših građana i da im pomognemo u zaštiti imovine, riječi su kantonalnog premijera Ružnića.

Izuzetno ozbiljna situacija je i u Bihaću, kao i u Bosanskoj Krupi. Više bihaćkih naselja ugroženo je zbog obilnih padavina, ili je već poplavljeno. Kiša koja i dalje pada prouzrokovala je izlijevanje vode iz riječnih korita, poplavljene desetke stambenih i pomoćnih objekata, te aktivaciju klizišta.

Timovi za djelovanje

Najozbiljnija situacija je u Pokoju, Kulen Vakufu, Kraljama, Ripču, Račiću, Kostelima, Pritoci, Klokotu, Kamenici, Muslićima.

Sve nadležne službe, sada uključujući i timove za djelovanje na vodi i pod vodom danonoćno su na terenu, što je potvrdio i gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.

- Svi su na terenu od jučer ujutro, bez odmora. Lično sam se u to uvjerio, s obzirom da sam do kasno u noć obilazio najugroženije mjesne zajednice. Pokušavamo odgovoriti na sve zahtjeve koji nam pristižu. Timovi za djelovanje na vodi i pod vodom dostavljaju hranu i vodu za piće onima koji su ostali odsječeni, pripremaju se i dostavljaju vreće za pijesak. Najvažnije je da nema životno ugroženih i da trenutno dajemo maksimum naših mogućnosti na očuvanju imovine. Nadamo se da će se nastaviti trend stagniranja ili opadanja vodostaja u gornjem toku Une, što se prvenstveno odnosi na poboljšanje situacije u Kulen Vakufu i okolici. To bi se naravno kasnije trebalo odraziti i na vodostaj nizvodno, izjavio je bihaćki gradonačelnik.

Ozbiljna situacija

Predsjednici vijeća mjesnih zajednica Kulen Vakuf i Pokoj kazali su kako je u ovim dijelovima grada poplavljeno ukupno ukupno oko 80 stambenih i pomoćnih objekata. Sada je izuzetno ozbiljna situacija i u naselju Kostela, gdje se voda iz riječnog korita izlila na putnu komunikaciju Bihać - Srbljani, a nažalost prodrla je i u desetak stambenih objekata.

Poplavljena područja danas obilazi i novoimenovani federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić.

Sačuvati živote građana

- Apsolutno je najvažnije da nadležne službe sačuvaju živote građana, te da se u onoj mjeri koliko je to moguće sačuva njihova imovina. Nakon toga ćemo naravno pomoći svima koji su pretrpjeli štetu, uključujući i naše poljoprivrednike. Također, lično ću se angažirati na organizaciji određene vrste stručnog ili naučnog skupa, na kojem ćemo detektovati razloge učestalih poplava u ovom području, te kako da pomognemo stanovništvu Unsko-sanskog kantona, kazao je ministar Hrnjić.

U Bihaću danas boravi i direktor Agencije za vodno područje sliva rijeke Save Sejad Delić, koji je upozorio na najavljeni večerašnji plimni val na području Bosanske Krupe, istakavši da je prognoza kako će Una u tom rejonu u poslijepodnevnim i večernjim satima rasti i za tridesetak centimetara.