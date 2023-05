Direktor Hrvatskih voda: Nikada vodom nije bilo ugrožena ovako velika površina

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je večeras u Hrvatskoj Kostajnici, gdje je stigao vodeni talas, da nikada vodom nije bila ugrožena ovako velika površina.

- Imamo pet vanrednih stanja od poplava, devet vanrednih odbrana, 17 redovnih odbrana a 20 vodotokova je u različitim stepenima odbrane gdje se sprovode mjere širom Hrvatske - rekao je Đuroković.

On je naglasio da je više hiljada ljudi angažovano u Hrvatskoj Kostajnici, gdje se uspjelo smanjiti nivo vode, prenosi HRT.

- Imamo vrh vodenog talasa u Hrvatskoj Kostajnici. Vodostaj je dostigao plus 498, što je na granici do 500 centimetara. Čini se što se može. Uspjeli smo sniziti nivo vode - rekao je Đuroković.

On je ocijenio da su Korana i Kupa dostigle vrijednosti - plus 845 centimetara.

- Ponešto centimetara još može narasti, ali to bi bio vrh vodenog talasa. To su ekstremno visoki vodostaji. To je treći po visini vodeni talas u historiji - rekao je generalni direktor Hrvatskih voda.

- U Hrvatskoj je 4.100 kilometara nasipa i nigdje nasip nije popustio. Lokalne bujice su napravile probleme i imamo područja koja nisu branjena. Prilikom prostornog planiranja i gradnje tokom prošlih decenija nije se baš brinulo na kojim pozicijama se određene kuće grade. Pokušavamo uskladiti gradnju kuća s odbranama od poplava, ali neke su kuće preblizu rijekama - upozorio je Đuroković.