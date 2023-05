Pojačane kontrole fiskalnih obveznika na području KS

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo podsjećaju još jednom sve fiskalne obveznike na području KS da će u predstojećim danima svi inspektori kantonalne tržišno-turističke inspekcije biti angažirani na cjelodnevnim pojačanim inspekcijskim nadzorima s ciljem sankcionisanja subjekata koji ne poštuju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.

U postupku pojačanih kontrola izdavanja fiskalnih računa, kojima će biti obuhvaćeni ugostitelji, trgovine, apoteke, autopraonice, benzinske pumpe, pekare, te ostali subjekti koji posluju u oblastima uslužne, trgovačke i obrtničke djelatnosti, inspektori će provjeravati i posjedovanje odobrenja za rad nadležnog organa, saopćeno je iz KUIP-a KS.

Iz navedenog razloga, iz KUIP-a skreću pažnju svim subjektima nadzora u Kantonu Sarajevo koji podliježu fiskalizaciji da poslovanje usklade s pozitivnim zakonskim propisima kako bi izbjegli stroge represivne mjere i novčane sankcije predviđene Zakonom o fiskalnim sistemima FBiH koje za pravne subjekte iznose od 2.500 KM do 20.000 KM, za odgovornu osobu u pravnom subjektu od 1.000 KM do 3.000 KM, a za poduzetnike od 3.000 KM do 10.000 KM.

Iz KUIP-a pozivaju i sve građane Kantona Sarajevo da pri svakoj kupovini ili dobijenoj usluzi zatraže fiskalni račun, te da uočena kršenja obavezno prijave nadležnim inspekcijskim organima u FBiH.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS u toku 2022. godine na ove okolnosti izvršila je 545 inspekcijskih nadzora, dok su zbog utvrđenih prekršaja u posmatranom periodu inspektori izdali 174 prekršajna naloga u novčanoj vrijednosti od 400.844 KM, navodi se u saopćenju.